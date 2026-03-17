Lluvias aíslan a comunidades de Cuenca y las dejan sin luz ni agua

Se han registrado deslaves, derrumbes y pérdida de parte de las carreteras que comunican varios sectores rurales

El fuerte invierno que afecta al Ecuador deja graves estragos en la provincia de Azuay, principalmente en zonas rurales de su capital.

El fuerte invierno que afecta al Ecuador deja graves estragos en la provincia de Azuay, principalmente en zonas rurales de su capital. Hay más de ocho comunidades que están totalmente aisladas en tres parroquias. Si bien las lluvias se detuvieron en la cabecera cantonal de Cuenca, no así en sus comunidades rurales, que sufrieron los daños provocados por derrumbes, deslaves y crecientes de los ríos.

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Carlos Morales, presidente de la comunidad de San Felipe de Molleturo, relató que en su parroquia las comunidades de Taquiculebra, Tres Marías, Aguarica, Los Naranjos, Guruguru e Iberia no disponen de vías de acceso ni de puentes, lo que les ha dejado incomunicadas y sin medios para llevar ningún tipo de asistencia a más de 80 familias que habitan en dichos lugares.

“Para llegar a estas zonas se debe caminar varias horas, ya que ni los caballos pueden ingresar”, relató. Además, los habitantes de estas localidades permanecen, desde hace ocho días, sin energía eléctrica y sin agua potable. Y la mayoría ha perdido sus enseres, viviendas, parcelas productivas y sus animales.

Morales hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para formar un corredor humanitario para enviar medicinas, alimentos y atención especializada a quienes están afectados emocionalmente.

Hay más de ocho comunidades que están totalmente aisladas en tres parroquias Claudia Pazán / Expreso

Daños en puentes, casas y demás estructuras

Pedro Padilla, presidente del GAD de San Joaquín, detalló que en su localidad dos casas colapsaron, seis puentes fueron destruidos y otros seis presentan daños estructurales. También se perdieron 200 metros de la vía a Pucán y hay un socavón en 500 metros de la vía San José de Barabón.

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Froilan Salinas, coordinador zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, determinó que Cuenca es el cantón más afectado en la provincia de Azuay. De los 96 eventos adversos registrados, en la capital azuaya han ocurrido 44.

Esto debido a los daños que han sufrido las parroquias Chaucha, Molleturo, Ricaurte, Baños y San Joaquín (Soldados), donde existen más de cien grupos familiares afectados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

La mayoría de ellos están en situación de aislamiento por deslaves, deslizamientos e inundaciones. Además, existe el riesgo latente de crecimiento y desbordamiento de los ríos Tomebamba, Tarqui y Yanuncay, por las lluvias que se registran en las partes altas.

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