Emergencia en Ecuador: 13 muertos y más de 54,000 afectados por intensas lluvias

Las provincias con mayor número de damnificados son Guayas, con 22.188 personas impactadas

El número de víctimas mortales por las lluvias en Ecuador se elevó a 13 personas en lo que va de 2026.

El número de víctimas mortales por las lluvias en Ecuador se elevó a 13 personas en lo que va de 2026, en medio de una temporada invernal que ha provocado severos daños en distintas zonas del país. Ante este escenario, el Gobierno declaró el viernes la emergencia nacional, con el objetivo de acelerar la respuesta frente a los efectos del invierno.

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De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este sábado 14 de marzo se contabilizan 54.797 personas afectadas, además de 106 viviendas y 23 puentes destruidos como consecuencia de inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias.

Las provincias con mayor número de damnificados son Guayas, con 22.188 personas impactadas, seguida de Los Ríos (8.593), donde varias vías permanecieron anegadas y numerosas viviendas resultaron inundadas. También figuran entre las más afectadas Esmeraldas (6.645), El Oro (6.242), Manabí (4.116), Loja (3.754), Santa Elena (3.552) y Chimborazo (1.157).

Entre el 1 de enero y este sábado se han registrado 1.805 eventos adversos relacionados con las lluvias. Cortesía

Provincias en alerta amarilla

Según la SNGR, entre el 1 de enero y este sábado se han registrado 1.805 eventos adversos relacionados con las lluvias en todo el territorio nacional, afectando a 191 cantones y 600 parroquias.

Pastaza

Tungurahua

Provincias en alerta naranja

Azuay

Manabí

El Oro

Santa Elena

Provincias en alerta roja

Esmeraldas

Los Ríos

Pichincha

Carchi

Guayas

Loja

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