Desbordamiento de ríos en Babahoyo: reporte de inundaciones y lugares afectados

Las lluvias provocaron el desbordamiento de cuerpos de agua y la acumulación de agua en sectores urbanos y rurales

Las inundaciones registradas en Babahoyo han dejado alrededor de 100 personas afectadas y al menos 100 viviendas con daños.

Las inundaciones registradas en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, han dejado alrededor de 100 personas afectadas y al menos 100 viviendas con daños, según un balance preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

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Las lluvias provocaron el desbordamiento de cuerpos de agua y la acumulación de agua en sectores urbanos y rurales, lo que obligó a varias familias a abandonar temporalmente sus viviendas. En algunas zonas, el ingreso de agua alcanzó niveles que dañaron enseres, electrodomésticos y estructuras básicas de las casas.

Habitantes de los sectores afectados señalaron que las precipitaciones se intensificaron en pocas horas, superando la capacidad de drenaje y agravando una situación que se repite durante la temporada invernal.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños, mientras se coordinan acciones de asistencia para las familias perjudicadas. Babahoyo es uno de los cantones que con mayor frecuencia enfrenta emergencias por lluvias durante el invierno, debido a su ubicación geográfica y a la cercanía de ríos y esteros que suelen desbordarse.

Babahoyo es uno de los cantones que con mayor frecuencia enfrenta emergencias por lluvias durante el invierno. Cortesía

Se reportan 11 muertes y miles de afectados

Las intensas lluvias que se registran en el país causaron la muerte de tres personas, entre ellas un menor de edad, entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, lo que elevó a once el total de fallecidos por inundaciones en Ecuador en lo que va de 2026, según el más reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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Los decesos ocurrieron en tres provincias. En Guayas, un niño murió tras caer en el sistema de alcantarillado; en Azuay, un hombre perdió la vida debido a un deslizamiento de tierra; mientras que en Los Ríos, otro ciudadano falleció por una descarga eléctrica luego de que su vivienda resultara inundada.

Hasta el momento, el temporal ha dejado 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas a escala nacional. Además, se contabilizan 82 viviendas destruidas y el colapso de 19 puentes, como consecuencia directa de los eventos asociados a las lluvias.

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