El costo de la incertidumbre: cuando las reglas del juego son claras, el progreso se vuelve una estructura firme y compartida.Inteligencia Artificial

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En toda economía moderna hay un elemento invisible que sostiene decisiones e inversiones: la confianza. No es un concepto abstracto, sino una condición concreta que define si una persona decide emprender, invertir o cumplir las reglas.

Esa confianza se construye cuando las normas son claras, las instituciones actúan dentro de sus competencias y los procedimientos se respetan. En otras palabras, cuando existe seguridad jurídica.

La seguridad jurídica como base para la confianza

La seguridad jurídica implica reglas previsibles y actuaciones que respeten el debido proceso: notificación, derecho a la defensa y decisiones motivadas. No se trata únicamente de cumplir formalidades, sino de garantizar que toda decisión pública pueda ser entendida y cuestionada dentro de un marco institucional, con criterios objetivos y verificables.

Cuando estos principios se debilitan, el impacto no se limita a un caso puntual, sino que se proyecta sobre todo el sistema. Basta con que se instale la duda sobre cómo se adoptan ciertas decisiones para que la confianza empiece a erosionarse.

Y cuando eso ocurre, no solo se afecta a los directamente involucrados, sino también a quienes observan y toman decisiones en función de ese entorno. La percepción de riesgo cambia, y con ella cambian también las decisiones económicas, los horizontes de inversión y la disposición a asumir compromisos de largo plazo.

El costo no lo asumen únicamente las empresas. Lo asume la sociedad: menos inversión, menos empleo y menor dinamismo. La incertidumbre, cuando se vuelve recurrente, deja de ser un episodio aislado y se convierte en una barrera estructural que limita el crecimiento.

Fortalecer las instituciones no es un discurso retórico. Requiere reglas claras, autoridades responsables y decisiones que puedan ser explicadas, justificadas y controladas. La transparencia no es una concesión, es una obligación.

El desarrollo no depende solo de recursos, sino de la calidad de las reglas que organizan la convivencia económica y social.

Sin reglas claras, la confianza se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema se sostiene.