Reapertura del estrecho de Ormuz: ¿Bajarán los precios de las gasolinas en Ecuador?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El anuncio de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz provocó una caída inmediata del 11,45 % en el precio del WTI, reduciendo el valor del barril a 83,85 dólares.

La baja del precio internacional no se reflejará de inmediato en el país; los efectos podrían verse entre uno y dos meses debido a contratos a futuro y retrasos en la cadena de suministro.

Aunque el petróleo baje, Ecuador enfrenta problemas como la falta de refinerías, lo que obliga a importar combustibles y mantiene altos los costos, independientemente de las variaciones del mercado.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunció este viernes 17 de abril la reapertura del estrecho de Ormuz. Aquello provocó una caída inmediata del 11,45 % del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que llegó hasta los 83,85 dólares el barril.

¿Cuál es el efecto para Ecuador? ¿Bajarán los precios de las gasolinas?

Que caiga el precio internacional del petróleo no significa que Ecuador sentirá el bajón de manera inmediata y mucho menos le alcance para reducir los precios de las gasolinas para el próximo mes, indica a EXPRESO el experto en temas petroleros, Nelson Baldeón.

“No necesariamente tendremos una reducción del precio de las gasolinas, porque hay un cuello de botella ya que los barcos están intentando entrar por Panamá. No es que de la noche a la mañana salen, hay cadenas de suministro que se demoran”, mencionó Baldeón.

Y es que, explica el experto, aunque a partir de esta reapertura los precios de importación de combustibles serán menores para Ecuador, el cambio se notará recién entre uno y dos meses para el país. A menos de que el Gobierno decida desde ahora reducir los precios de las gasolinas, lo que sería más una decisión política y no un efecto inmediato de dicha reapertura.

¿Cuáles son los actuales precios de las gasolinas?

Desde el 12 de abril, cuando se actualizaron los precios de los combustibles en Ecuador, las gasolinas Extra y Ecopaís (las más usadas) pasaron a costar $3,024 por galón. Esto representó un incremento de 13 centavos más que en marzo pasado y un aumento del 4,6 %.

Asimismo, la gasolina Súper pasó de $3,62 a $4,57 por galón, lo que reflejó un incremento de $0,95, es decir, más del 25% en relación con el mes anterior; y el diésel pasó de $2,828 a $2,962 por galón, marcando un incremento de 4,74 %.

Este incremento interno en el precio de los combustibles, que ha levantado quejas y rechazos desde los transportistas principalmente, se dio como efecto de una subida del precio internacional del petróleo, por el cierre del estrecho de Ormuz. Pero no hay efecto inmediato opuesto, ahora con la reapertura.

“Es una bajada que se va a reflejar con el tiempo, porque los contratos son a futuro. Lo que significa para Ecuador es que el costo en la importación será un poco más barato, aunque no tan significativo porque no es que está bajando un 50 %, sino que apenas un 11,45%”, explica.

El problema son las refinerías

Además, el experto señala que, en el caso específico de Ecuador, el problema no está en el costo del petróleo, sino en la ineficiencia estructural. “Suba o baje el precio, no tenemos refinerías, porque seguiremos dependiendo de la importación de combustibles y el refinado siempre va a ser costoso”, concluye.