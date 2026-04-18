Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras el triunfo 1-0 de Aucas ante Leones FC

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Aucas consiguió una valiosa victoria 1-0 como visitante frente a Leones FC por la fecha 9 de la LigaPro 2026, resultado que le permite recortar distancias con el líder del torneo, Independiente del Valle.

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El compromiso se disputó en el Estadio Olímpico de Ibarra, donde el Papá Aucas mostró solidez defensiva y paciencia en ataque para quedarse con tres puntos.

El golazo de Robinho Quiñónez que definió el partido

La única anotación del encuentro llegó al minuto 78 gracias al delantero Robinho Quiñónez, quien protagonizó una brillante acción individual.

Aucas ganó con el tanto de Robinho Quiñónez.Cortesía

El atacante tomó el balón cerca del mediocampo, avanzó con determinación eludiendo rivales y sacó un potente remate cruzado desde el borde del área que venció al arquero Leonel Nazareno, sellando así el 1-0 definitivo.

Aucas escala posiciones en la tabla de LigaPro 2026

El equipo dirigido por Norberto Araujo suma ahora 15 puntos, escalando hasta la cuarta posición de la clasificación, quedando a cinco del líder Independiente del Valle, que suma 19 unidades.

Aemás, el Papá Aucas se ubicó en zona de acceso al grupo que disputará el título del campeonato ecuatoriano.

Leones FC continúa en zona de descenso

Por su parte, Leones FC continúa en una situación complicada. El cuadro local se mantiene en la casilla 15 con apenas 7 unidades, dentro de la zona que lo llevaría al Grupo Descenso.

Con este panorama, Aucas se acerca a la pelea por la cima, mientras la tabla de la LigaPro 2026 comienza a marcar diferencias entre los aspirantes al título y los equipos comprometidos con el descenso.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026