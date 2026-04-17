El Chelsea blinda a Moisés Caicedo: La evolución del fichaje récord de la Premier League

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El proyecto deportivo del Chelsea asegura su columna vertebral. El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo ha sellado la extensión de su vínculo contractual con la entidad de Londres, comprometiéndose con los Blues hasta el año 2033.

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Esta renovación no solo extiende la duración de su estancia en Stamford Bridge, sino que llega acompañada de un importante ajuste salarial, premiando su evolución como uno de los volantes de contención más determinantes en la actualidad de la Premier League.

Cifras y trayectoria de Niño Moi en Londres

Desde su mediático traspaso en 2023, cuando el Chelsea desembolsó 123 millones de euros (146 millones de dólares) al Brighton & Hove Albion, el crecimiento del tricolor ha sido exponencial. Con apenas 24 años, sus estadísticas reflejan su peso en el esquema táctico:

Moisés Caicedo, volante ecuatoriano del Chelsea.Cortesía

Partidos disputados : 140 apariciones con la elástica azul.

: 140 apariciones con la elástica azul. Aporte goleador: 8 tantos marcados.

Palmarés actual: Campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes.

"Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y tengo mucha hambre de ello y de mejorar cada día. Quiero ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por este club", declaró el mediocentro tras la firma.

Un duelo clave en el horizonte: Manchester United vs. Chelsea

El anuncio de su renovación llega en un momento crítico de la campaña. Este sábado 18 de abril, el Chelsea se mide al Manchester United en un choque trascendental por la jornada 33 de la liga inglesa.

Actualmente, el equipo dirigido por la estrella ecuatoriana se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League. Una victoria sería un paso de gigante en su búsqueda de asegurar el regreso a la élite europea, mientras mantienen viva la esperanza en las semifinales de la FA Cup.