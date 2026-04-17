Quito inicia recuperación del Hospital San Lázaro tras años de abandono

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El antiguo Hospital San Lázaro, uno de los conjuntos arquitectónicos más antiguos de Quito, será intervenido tras más de una década sin uso. El proyecto plantea recuperar el inmueble como un espacio emblemático dentro del Centro Histórico y reactivar la zona donde se encuentra.

La edificación, fundada en 1785 durante la Real Audiencia de Quito, forma parte del patrimonio municipal y será intervenida por el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). Su valor histórico y arquitectónico la ha mantenido como un punto de interés dentro de la ciudad, aunque sin una función definida desde su cierre en 2012.

El conjunto fue adquirido en 1991 por el Municipio y el entonces Fondo de Salvamento (FONSAL), hoy IMP. Desde entonces, distintas administraciones municipales plantearon proyectos para su reutilización, pero ninguno llegó a concretarse, lo que prolongó su deterioro y abandono.

Estos serán los espacios intervenidos

Según lo anunciado, la intervención contempla trabajos en la capilla y en los claustros occidentales y orientales. El proyecto incluye componentes arquitectónicos, restauración de bienes muebles, sistemas hidrosanitarios, eléctricos, de seguridad, videovigilancia y protección contra incendios.

Las obras en la capilla están previstas para finales de este mes, con una inversión aproximada de 550.000 dólares. En paralelo, los trabajos en los claustros, actualmente en proceso de contratación, iniciarían en mayo y demandarán cerca de 6 millones de dólares adicionales.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de mínima intervención y conservación de elementos originales, establecidos en la normativa municipal vigente. La recuperación del inmueble también busca incentivar la habitabilidad y dinamizar el sector ubicado en la calle Ambato, en el Centro Histórico de Quito.