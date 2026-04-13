Casa Tola preocupa por desplome de escombros: "Esperan que se caiga", critica ciudadanía

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Después de una semana de que se desmoronó una pared, siguen cayendo escombros de este bien patrimonial de Guayaquil



La ciudadanía cuestiona que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Municipio sigan en estudios a cuatro años de que la vivienda empezó a caerse

La Casa Tola se ubica en pleno centro de la ciudad, en un sector de alto tránsito peatonal y vehicular

El desmoronamiento de la Casa Tola continúa. Siguen cayendo escombros de este bien patrimonial ubicado en la intersección del bulevar 9 de Octubre y la calle Gregorio Escobedo, en pleno centro de Guayaquil.

Desde la noche del domingo 12 de abril ciudadanos visualizaron la acera del bulevar 9 de Octubre con piedras que habían caído de la infraestructura, cuya fachada lateral cedió en 2022.

"Da pena cómo se cae a pedazos esta casa patrimonial de más de cien años en el centro de Guayaquil", lamentó el ciudadano Santiago Neumane.

"Esperan que se caiga para convertir ese espacio en parqueo o en locales comerciales de venta de bisutería china", cuestionó Neumane, en la red social X.

Incluso, el dueño de este bien patrimonial, Javier Tola, utilizó la misma red social para asegurar, el 10 de abril de 2026: "Casa Tola dejó de ser patrimonio en el momento que pasó a ser un peligro para la comunidad".

A su posteo adjuntó el video de la caída de la fachada lateral de la calle Escobedo, ocurrida en 2022.

"No existe interés ni voluntad política"

A propósito del deterioro y la pérdida de bienes inmuebles patrimoniales en Guayaquil, EXPRESO publicó el domingo 12 de abril el reportaje titulado "Guayaquil pierde su memoria: más de 500 bienes patrimoniales del centro han desaparecido".

Esto generó reclamos a las autoridades, como el de Larissa Marangoni. "Jamás usó el Municipio los fondos patrimoniales para rescatar las edificaciones. No existe interés, ni voluntad política", dijo en la red social Instagram.

Jimena Babra opinó, en la misma red social, que la situación de los bienes patrimoniales de la ciudad, responde a varios factores:

Normativa del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) poco clara, que no es aplicable ni ágil, que no tiene personal idóneo, ni técnico;

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) poco clara, que no es aplicable ni ágil, que no tiene personal idóneo, ni técnico; Fondos que se mandan que al Municipio que son un misterio pero que son insuficientes para la cantidad de bienes y tampoco o distinguen entre los bienes patrimoniales privados, privados abiertos al público, públicos de libre acceso, etcétera

y tampoco o distinguen entre los bienes patrimoniales privados, privados abiertos al público, públicos de libre acceso, etcétera Tampoco existen ordenanzas ni revisiones en la normativa de uso de suelo que permita facilitar su mantenimiento.

Respecto a una normativa cantonal, el asesor municipal Luis Alfonso Saltos señaló a EXPRESO, en una entrevista del 6 de abril de 2026, que desde hace más de un año se trabaja en la Ordenanza de patrimonio cultural cantonal de Guayaquil, que incluirá temas como incentivos para propietarios de bienes inmuebles patrimoniales.

Mientras el documento sea aprobado por el Concejo y se aplique, bienes como la Casa Tola se siguen cayendo a pedazos, llevándose la historia urbana y la calma de quienes transitan por este punto del centro.