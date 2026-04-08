Casa Tola: Hay riesgo de que se caiga la pared del lado norte, advierte el Municipio

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Pared del lado norte, que colinda con un restaurante, podría caerse y "afectar a predios colindantes"



Municipio insiste en que el dueño realice trabajos para evitar el colapso, pero él ha dicho que no cuenta con los recursos

Bien patrimonial perdió parte de su fachada en 2022 y se ha convertido en un monumento al abandono, en pleno centro

Las "condiciones de riesgo" se mantienen en la Casa Tola, bien patrimonial ubicado en el centro de Guayaquil, cuya pared del lado norte podría colapsar, según reconoció el Municipio este miércoles 8 de abril de 2026.

Luego de que el pasado sábado 4 de abril se registró el desprendimiento de una parte de la estructura, que no dejó heridos pero sí temor en el sector, se detectó que la pared también podría caerse.

"Otras áreas del inmueble presentan condiciones similares de riesgo, especialmente una pared perimetral en el lindero norte, que podría afectar a predios colindantes en caso de un nuevo desprendimiento", indicó la Alcaldía en una publicación.

Restaurante junto a Casa Tola está en peligro

Uno de los negocios que resultaría afectado en caso de que se desplome la pared es un restaurante del lado de la calle Gregorio Escobedo.

EXPRESO conversó con uno de sus empleados quien, en condición de anonimato, comentó que el 4 de abril, tras el colapso parcial que dejó escombros en plena calzada, optaron por ubicar a los clientes del lado más alejado de la Casa Tola. "Teníamos miedo, pero felizmente no pasó nada", indicó.

Hay negocios colindantes a la Casa Tola, que están en riesgo ante el posible colapso de las paredes y otros elementos

"Intervenciones antitécnicas" en Casa Tola

En un informe técnico de la Dirección municipal de Patrimonio Cultural se detectó que en la Casa Tola hubo "intervenciones antitécnicas a lo largo del tiempo".

Desde su inauguración, en 1918, este bien patrimonial registró cambios en su estructura con elementos "incompatibles con el sistema constructivo original", indicó la Alcaldía.

"El análisis técnico determinó que la combinación de sobrecarga estructural, humedad prolongada y falta de ventilación debilitó progresivamente los elementos de soporte, situación que se agravó con los movimientos sísmicos registrados horas antes del colapso", mencionó la entidad.

Municipio pide que dueño de Casa Tola repare la estructura

"Se ha reiterado al propietario la necesidad de ejecutar de manera urgente medidas preventivas de estabilización, así como la realización de estudios técnicos que permitan una intervención integral del bien", explicó el Municipio.

Sin embargo, como lo ha registrado EXPRESO desde que colapsó la fachada en 2022, el propietario de la Casa Tola, Javier Tola, ha mencionado la falta de recursos económicos para intervenirla.

La situación de este bien patrimonial, ubicado en 9 de Octubre y Escobedo, genera críticas en la ciudadanía por lo que considera inacción de las autoridades para resolver el problema y evitar que la estructura se siga desprendiendo y acrecentando el peligro.