Casa Tola en Guayaquil se mantiene en riesgo de colapsar: "Hay temor de que se caiga"

La caída de una pared de la Casa Tola, el 4 de abril de 2026, reavivó el temor entre transeúntes y comerciantes del centro

Detenerse a tomarle fotos a las ruinas de la Casa Tola se ha vuelto una escena cotidiana en la esquina de Escobedo y 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.

La Casa Tola, edificación patrimonial en el centro de Guayaquil, sigue deteriorándose ante los temblores y el abandono de las instituciones. Autoridades dicen que siguen analizando opciones.

El celular apunta hacia la destrucción. Parar por unos minutos se ha vuelto común en la esquina del bulevar 9 de Octubre y la calle Gregorio Escobedo, en el centro de Guayaquil.

La foto que toman quienes pasan por ahí no es a un sitio turístico, sino al fantasma de lo que fue un patrimonio.

Así lucía la Casa Tola en 2022, antes de que colapse la fachada que da hacia la calle Escobedo

La Casa Tola lleva cuatro años en el abandono, desde que una parte de su fachada, que da hacia Escobedo, cedió y dejó al descubierto los pasillos y habitaciones que fueron recorridos por quienes la habitaron desde su construcción, en 1918.

Al mediodía del pasado sábado, cinco horas después de un temblor de magnitud 5.3, una pared y otros elementos estructurales cayeron a la calzada de Escobedo.

Era la Casa Tola mostrando la fragilidad de su situación, que hasta ahora solo genera preocupación en el entorno, mientras las autoridades estudian qué hacer con su futuro.

La vetustez de la Casa Tola se muestra en sus columnas y otros elementos estructurales. ÁLEX LIMA

Es un peligro. Fuera bueno que arreglen, porque la gente pasa por ahí y en cualquier momento se cae una pared. Hay temor de que se caiga. Una se asusta".

Mariana Yupa Vendedora del sector de la Casa Tola

“Nos asustamos porque la pared cayó. Gracias a Dios no hubo muertos. Hay un señor que sabe estar ahí parado (cuidando carros) pero felizmente no hubo nadie”, declaró Mariana Yupa, quien tiene un puesto de venta de bebidas y alimentos a pocos metros.

Se refería a la poca afluencia peatonal y vehicular que había en el segundo día del feriado de Semana Santa. Si hubiera sido una jornada habitual, en la que cientos de personas transitan por su entorno, ¿cuál habría sido el desenlace?, se preguntan los ciudadanos.

“Las autoridades competentes deben poner cartas en el asunto. Si hubieran pasado personas, habría sido una desgracia. Ya son cuatro años en los que no se ha hecho nada. Esperan a que haya una desgracia”, reclamó un ciudadano que frecuenta el sector y que solicitó que su identidad se mantenga en reserva.

El colapso parcial de este 4 de abril “no dejó personas heridas ni daños materiales, gracias a las medidas preventivas implementadas previamente en la zona”, argumentó el Municipio, en una publicación, el día del incidente.

La entidad se refería al cerramiento metálico que delimita la zona de riesgo, pero no impide que los peatones caminen cerca de la edificación, como confirmó EXPRESO este lunes 6 de abril de 2026, lo que mantiene el riesgo de que un nuevo colapso provoque víctimas y daños materiales.

Los peatones se movilizan al pie de la Casa Tola. El cerramiento municipal les obliga a caminar por la calzada tanto del lado del bulevar 9 de Octubre como de la calle Escobedo. ÁLEX LIMA

Este es un problema para los transeúntes. Es un peligro. Creo que se debe derrumbar poco a poco. Que las autoridades hablen con los dueños de la vivienda".

Santa Velasco

Peatona

Christian Parrales se detuvo, a bordo de su moto, cuando la luz roja del semáforo de la calle Escobedo se encendió.

Durante medio minuto, mientras esperaba la orden del dispositivo para continuar su trayecto, observó hacia la vetusta Casa Tola. “Deben demolerla”, dijo.

Las vallas metálicas hacen que los peatones que se movilizan por la avenida 9 de Octubre caminen en la calzada, ante la falta de espacios seguros.

Hilachas de la lona de protección, que en algún momento impedía la caída de escombros, hoy solo forman parte del paisaje de descuido.

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La Casa Tola es reflejo de un centro histórico que pierde su oferta cultural y sus bienes patrimoniales; que se apaga por las noches y que espera que los planes municipales salgan del papel y se hagan realidad.

El asesor municipal Luis Alfonso Saltos le contó a EXPRESO que el pasado 20 de marzo la Alcaldía se reunió con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), como parte del trabajo coordinado para definir qué acciones tomar con la casa.

No está confirmado que se la derribe totalmente, aseguró. Hay que esperar a que se aprueben informes y estudios.

Mientras eso se concreta, la ciudadanía es testigo de cómo los temblores y el descuido siguen desmoronando la Casa Tola.

Para Yovanny Ortiz, de la asamblea local ciudadana, “hace falta voluntad política para resolver el problema de esta vivienda que es histórica”.

Al pie de la Casa Tola hay movimiento peatonal, vehicular y comercial, lo que aumenta el riesgo en caso de un nuevo colapso de la infraestructura patrimonial. ÁLEX LIMA

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