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Casa Tola en Guayaquil
El colapso parcial de la Casa Tola ocurrió del lado de la calle Escobedo. La emergencia no dejó heridos.CARLOS KLINGER

Colapso en Casa Tola de Guayaquil: Así quedó el sector tras la limpieza de escombros

En fotografías quedó registrado cómo avanza el deterioro de esta edificación patrimonial ubicada en el centro de Guayaquil

Cerca de cuatro horas duró el retiro de escombros luego del colapso estructural de una parte de la Casa Tola, bien patrimonial ubicado en 9 de Octubre y Escobedo, este sábado 4 de abril de 2026.

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Al mediodía se cayó, hacia el lado de Escobedo, una parte de la vivienda, que está abandonada desde 2022, cuando se derrumbó parcialmente la fachada que da al bulevar.

El percance de este sábado no dejó heridos, pero sí aumentó la preocupación entre residentes del sector y transeúntes. Al ser feriado, no había el intenso movimiento peatonal y vehicular de la zona.

desplome de pared en Casa Tola
Maquinaria municipal ayudó a remover los escombros de la Casa Tola, tras el desplome parcial de este sábado 4 de abril de 2026.CARLOS KLINGER

A las 15:43, la empresa municipal Segura informó, en su cuenta de la red social X, que la calle Escobedo quedó abierta al tránsito vehicular luego de la limpieza de escombros.

El Cuerpo de Bomberos indicó que personal de sus unidades de combate y de rescate cortaron vigas y la pared caída. El Municipio dispuso maquinaria pesada para las tareas.

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"Hace tiempo debieron intervenir la reconstrucción de esa casa tan maravillosa", manifestó la ciudadana María Luisa Vásconez Bermudez, en la publicación de EXPRESO, en la red social X, sobre el desplome de la pared.

"Solo imagínense si esto pasaba ayer en la procesión (de Viernes Santo). Sería una terrible tragedia", comentó Alexandra Álvarez Rendón, en la red social Instagram.

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, aseguró a EXPRESO que la Alcaldía espera que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) autorice la desvinculación de la Casa Tola como bien patrimonial para proceder a su intervención.

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