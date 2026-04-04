Casa Tola en Guayaquil: Colapso parcial de pared provocó cierre y temor en el centro

El desplome parcial de la Casa Tola, bien patrimonial de Guayaquil, ocasionó el cierre vial en 9 de Octubre y Escobedo

La Casa Tola se cae a pedazos desde 2022, cuando colapsó parte de su fachada. Desde entonces, no se ha trabajado en su reparación.

EXPRESO alertó, el pasado 25 de febrero, del riesgo de colapso de la Casa Tola, debido a las lluvias. Este sábado 4 de abril de 2026, parte de la estructura se desplomó en el centro de Guayaquil.

El incidente se registró pasado el mediodía. La empresa municipal Segura informó que no hubo heridos. En imágenes se observaron los pedazos de cemento y madera en la calzada de la calle Escobedo.

Esta vivienda patrimonial está abandonada desde 2022, cuando una parte de la fachada colapsó hacia el lado del bulevar 9 de Octubre. Desde entonces, sus bajos están delimitados con cercas que impiden la circulación peatonal.

Segura EP indicó que se cerró el tramo de Escobedo, entre Francisco de P. Icaza y 9 de Octubre. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desplazó a sus miembros para impedir el tránsito vehicular.

Se visualiza a través de las cámaras del C5 GYE un colapso estructural en 9 de octubre y escobedo. En el punto @BomberosGYE retirando los escombros pic.twitter.com/WQZ9dcaIW9 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) April 4, 2026

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Al lugar acudieron los bomberos y personal de Urvaseo, para retirar los escombros.

"Se establece un perímetro de seguridad en coordinación con entidades públicas: Obras Públicas, Dirección de Patrimonio de la Alcaldía, ATM y gerencia de Gestión de Riesgos de Segura EP para evaluar las causas", informó ésta última en su cuenta de la red social X.

El percance generó cuestionamientos ciudadanos como el de Santiago Neumane, quien lamentó el abandono de la edificación: "Y así es como Guayaquil va perdiendo otra vivienda patrimonial ante la desidia de las autoridades y del propietario de esta casa de 110 años".

Javier Tola, propietario del inmueble, declaró a EXPRESO en febrero del 2026: "Sabemos que la reparación es de millones de dólares y lamentablemente ahora no tenemos ese dinero para poder restaurarla. Esta casa cuando funcionaba producía, pero ahora está inhabilitada”.

Sobre una posible ayuda desde el sector público, Tola indicó: “No han brindado ayuda económica y no la he solicitado tampoco. Ellos no pueden invertir porque la casa es privada. Es un tema complejo”.

En julio del 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo anunció que interpuso una denuncia en contra del Municipio de Guayaquil, ante la Fiscalía, por la destrucción de este bien del patrimonio cultural.

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