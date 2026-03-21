Incendio en Metrovía: Fotogalería del daño por la emergencia en un bus de Guayaquil
El incendio en el bus articulado de Metrovía ocurrió este 21 de marzo de 2026, junto al cementerio patrimonial de Guayaquil
Con severos daños en la carrocería y los elementos internos, como los asientos, quedó un bus articulado del sistema Metrovía, luego de incendiarse este sábado 21 de marzo de 2026.
La emergencia se registró cerca de las 14:30 en el extremo norte de la avenida Quito, junto al cementerio patrimonial.
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La empresa municipal Segura confirmó que no hubo víctimas ni heridos por el percance, que generó temor entre quienes transitaban por el lugar.
El incendio del articulado, que cubría la ruta de la troncal 2, en sentido sur-norte, ocurrió a casi ocho meses de que otra unidad tuviera una falla mecánica y se incendiara en la avenida 25 de Julio.
"Aparte del pésimo servicio que dan al usuario, ahora hasta (hay) peligro de muerte (por) andar allí", aseguró el usuario Gerardo Baldeón en la red social X.
Debido a la emergencia se registró congestión vehicular durante algunos minutos, mientras los bomberos trabajaron para controlar el incendio.
Imágenes del incendio del bus de Metrovía
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