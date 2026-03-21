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  Guayaquil

incendio en bus de Metrovía
El bus de transporte público tuvo severos daños debido al incendio que se registró en la troncal 2 del sistema Metrovía.CARLOS KLINGER

Incendio en Metrovía: Fotogalería del daño por la emergencia en un bus de Guayaquil

El incendio en el bus articulado de Metrovía ocurrió este 21 de marzo de 2026, junto al cementerio patrimonial de Guayaquil

Con severos daños en la carrocería y los elementos internos, como los asientos, quedó un bus articulado del sistema Metrovía, luego de incendiarse este sábado 21 de marzo de 2026.

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La emergencia se registró cerca de las 14:30 en el extremo norte de la avenida Quito, junto al cementerio patrimonial.

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La empresa municipal Segura confirmó que no hubo víctimas ni heridos por el percance, que generó temor entre quienes transitaban por el lugar.

El incendio del articulado, que cubría la ruta de la troncal 2, en sentido sur-norte, ocurrió a casi ocho meses de que otra unidad tuviera una falla mecánica y se incendiara en la avenida 25 de Julio.

"Aparte del pésimo servicio que dan al usuario, ahora hasta (hay) peligro de muerte (por) andar allí", aseguró el usuario Gerardo Baldeón en la red social X.

Debido a la emergencia se registró congestión vehicular durante algunos minutos, mientras los bomberos trabajaron para controlar el incendio.

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Imágenes del incendio del bus de Metrovía

bomberos en incendio del bus de Metrovía
Los bomberos atendieron la emergencia con una temperatura promedio de 30 grados centígrados.CARLOS KLINGER
incendio bus Metrovía
Al lugar también llegaron miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) así como personal especializado en mecánica.CARLOS KLINGER
inspección tras incendio en bus de Metrovía
Luego de que se apagaron las llamas se realizó la inspección al interior del bus de la Metrovía, para determinar el nivel de los daños.CARLOS KLINGER
daños en bus de Metrovía por incendio
La carrocería del bus articulado de Metrovía quedó seriamente afectada por las llamas.CARLOS KLINGER
asientos quemados en bus de Metrovía por incendio
Solo quedó la estructura metálica de los asientos en el bus de Metrovía que se incendió.CARLOS KLINGER

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