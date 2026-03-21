Incendio en bus de Metrovía: En esta vía del norte de Guayaquil ocurrió la emergencia

El articulado de la Metrovía se incendió cerca de las 14:30 de este 21 de marzo de 2026 junto al cementerio patrimonial

Un articulado del sistema Metrovía se incendió al final de la avenida Quito, junto al cementerio patrimonial de Guayaquil.

Un bus articulado del sistema Metrovía se incendió este sábado 21 de marzo de 2026 cuando circulaba en la avenida Quito, junto al cementerio patrimonial, en el norte de Guayaquil.

La emergencia se registró aproximadante a las 14:30. En videos difundidos en redes sociales se observó cómo la parte trasera del vehículo estaba envuelta en llamas.

Los bomberos trabajaron para combatir las llamas, algo que se consiguió cerca de las 15:00. Sin embargo, la emergencia generó temor entre quienes transitaban por este sector.

Se observa un incendio en la av. Pedro Menéndez Gilbert, ref. de lado del Cementerio General pic.twitter.com/6b0WYobNUp — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 21, 2026

Incendio en Metrovía no dejó víctimas

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La empresa municipal Segura informó, en su cuenta de la red social X, que en la emergencia no se reportaron heridos.

A la publicación reaccionaron usuarios como Gerardo Baldeón, quien cuestionó el estado de los buses que prestan el servicio de transportación pública en la Metrovía.

"Aparte del pésimo servicio que dan al usuario, ahora hasta (hay) peligro de muerte (por) andar allí", aseguró en esa red social.

El 30 de julio de 2025, un articulado también de la troncal 2, que une el sur con el norte de la ciudad, se incendió en la avenida 25 de Julio.

Una falla mecánica provocó la emergencia en el vehículo, cerca de la estación Valdivia.

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