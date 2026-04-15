Gasolina en Ecuador supera los $ 3: ¿seguirá subiendo en 2026?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde el 12 de abril, los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís, Súper y el diésel subieron de forma significativa

El alza se atribuye al aumento del precio internacional del petróleo, influido por la guerra entre Irán y Estados Unidos

Se prevé que los combustibles puedan seguir subiendo a corto plazo, lo que afectaría al transporte y a los precios generales

Desde el 12 de abril, cuando se actualizaron los precios de los combustibles en Ecuador, las gasolinas Extra y Ecopaís (las más usadas) pasaron a costar $3,024 por galón. Esto representó un incremento de 13 centavos más que en marzo pasado y un aumento del 4,6 %.

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Asimismo, la gasolina Súper pasó de $3,62 a $4,57 por galón, lo que reflejó un incremento de $0,95, es decir, más del 25% en relación con el mes anterior; y el diésel pasó de $2,828 a $2,962 por galón, marcando un incremento de 4,74 %.

Pero, ¿seguirán subiendo los precios de los combustibles?

El alza de los combustibles en Ecuador está impulsada por el incremento del precio internacional del petróleo, tras la guerra entre Irán y Estados Unidos. Es así que mientras dure dicha guerra, es probable que los precios sigan subiendo, por los conflictos que esta guerra genera en el tránsito de petróleo.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), prevé que la guerra tendrá una duración, intensidad y alcance limitados, de modo que las disrupciones se disipen hacia mediados de este 2026.

Por su parte, la Cámara del Transporte Pesado de Ecuador, en voz de su presidente Santiago Mauricio Garzón, mencionó a EXPRESO que prevé que, para el próximo mes de mayo, los precios de los combustibles aumenten en 15 %, diluyéndose el subsidio al diésel.

Ante ello, indicó que el sector del transporte pesado planifica transferir el 5 % adicional que deben pagar desde este mes, a sus clientes que son exportadores e importadores. Además, señaló que mientras siga en aumento el precio de las gasolinas, los fletes deberán subir. “Si sube el combustible, sube el flete y sube todo”, advirtió.