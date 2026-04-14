Día Mundial de la Cuántica: qué significa el doodle de Google del 14 de abril

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La iniciativa del Día Mundial de la Cuántica reúne a científicos, instituciones y divulgadores de más de 60 países.



En varios países, incluyendo de Latinoamérica, se realizan charlas virtuales abiertas para todo público durante esta fecha.



Google suele usar sus doodles para acercar conceptos científicos a audiencias masivas, especialmente en fechas clave.

Cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Cuántica, una fecha dedicada a una de las ramas más complejas y más influyentes de la ciencia moderna. La elección del día no es casual: responde a un guiño a la constante de Planck, un número fundamental en la física cuántica que simboliza el origen de esta disciplina.

Más allá de lo teórico, esta celebración también pone el foco en su impacto práctico, pues la física cuántica no solo explica cómo funciona el universo a nivel microscópico, sino que ha permitido el desarrollo de tecnologías clave en la vida cotidiana: desde los microchips hasta los sistemas de navegación, e incluso avances en medicina.

Hoy, además, la conversación se amplía hacia la computación cuántica, una tecnología emergente que promete transformar industrias enteras en los próximos años.

¿Cuál es el origen de esta conmemoración?

La constante de Planck es considerada el punto de partida de la teoría cuántica moderna.Cortesía

El Día Mundial de la Cuántica es una iniciativa reciente, ya que fue establecido oficialmente en 2022 por una comunidad internacional de científicos, investigadores y divulgadores provenientes de más de 60 países, con el objetivo de crear una jornada global dedicada a esta disciplina.

La fecha elegida, el 14 de abril (4/14), hace referencia al valor aproximado de la constante de Planck (4.14 × 10⁻¹⁵ eV·s), un concepto clave que marcó el nacimiento de la física cuántica a inicios del siglo XX. Este tipo de elección simbólica sigue una lógica similar a otras celebraciones científicas, como el Día de Pi.

Desde su creación, la jornada ha ganado alcance rápidamente, con universidades, centros de investigación y organizaciones científicas que organizan actividades como conferencias, talleres, experimentos abiertos y campañas digitales para acercar estos conocimientos al público general.

¿Cuál es el objetivo de esta celebración?



Lo cierto es que el principal propósito del Día Mundial de la Cuántica es hacer accesible una ciencia que tradicionalmente ha sido percibida como compleja o lejana. La iniciativa busca explicar, de forma sencilla, cómo los principios cuánticos están presentes en tecnologías que se utilizan todos los días.

Además, la fecha pretende incentivar el interés en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente entre estudiantes y jóvenes. La idea es mostrar que la cuántica no es solo un campo abstracto, sino una herramienta clave para el desarrollo del futuro.

Empresas tecnológicas ya invierten en computación cuántica como parte de una carrera global por liderar esta innovación.Canva

En este contexto, también se pone especial énfasis en la llamada "segunda revolución cuántica", una etapa marcada por avances como la computación cuántica y la criptografía avanzada. Estas tecnologías podrían permitir desde el desarrollo acelerado de medicamentos hasta sistemas de seguridad digital prácticamente invulnerables.

Estos son algunos datos curiosos a tener este día