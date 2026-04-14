Boca Juniors vs. Barcelona SC HOY: pronóstico de resultado en la Bombonera | Copa Libertadores

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Boca Juniors recibe a Barcelona SC en un duelo crucial por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El cuadro argentino llega como líder tras un inicio sólido, mientras que los ecuatorianos necesitan sumar tras su derrota inicial. La presión será máxima en Buenos Aires este martes 14 de abril.

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Con figuras como Leandro Paredes y Adam Bareiro, el Xeneize buscará imponer su jerarquía histórica. La localía juega un papel fundamental para someter a un rival siempre complicado.

Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina, comanda el mediocampo xeneize.Cortesía

Análisis del Ídolo del Astillero

Barcelona SC, bajo el mando de César Farías, enfrenta bajas sensibles como Milton Céliz y Joao Rojas. El estratega venezolano apostará por un bloque defensivo ordenado y salidas rápidas. La presencia de Darío Benedetto, exjugador de Boca, añade un condimento especial al ataque canario.

El historial en Buenos Aires favorece ampliamente a los locales, donde Barcelona nunca ha logrado una victoria oficial en Buenos Aires. Los amarillos registran dos derrotas y un empate en La Bombonera. Romper esta racha negativa requiere una actuación perfecta de su portero José Contreras ante la ofensiva.

Cuotas y favoritismo en las apuestas

Las principales casas de apuestas sitúan a Boca Juniors como el claro favorito con una cuota de 1.42. El empate se paga a 4.50, mientras que el triunfo visitante alcanza los 8.00 puntos. La tendencia sugiere un partido con menos de tres goles totales marcados.

El pronóstico de la IA señala una victoria ajustada del club Xeneize por un marcador de 1-0. La solidez defensiva argentina y la falta de efectividad visitante inclinan la balanza. Boca consolidará su liderato, dejando a Barcelona en una posición comprometida dentro de su grupo.