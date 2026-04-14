Ministra Moya expone en EE.UU. la fórmula del gasto eficiente de Ecuador

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

El hall principal de uno de los edificios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, reunió este 14 de abril de 2026, a expertos internacionales y autoridades económicas de Ecuador, Etiopía y Estados Unidos. En este espacio se realizó el seminario “La importancia de gastar bien”, donde se discutió cómo las reformas estructurales y la eficiencia en el gasto público son pilares fundamentales para el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza.

La ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, aprovechó este escenario internacional para reiterar que la clave para transformar la economía ecuatoriana en los últimos años ha sido el “liderazgo” del presidente Daniel Noboa y la transparencia.

La funcionaria señaló que tras décadas de una cultura de subsidios a los combustibles, iniciada en los años 70, el gobierno actual implementó una reducción de estos beneficios mediante un trabajo técnico. Este ajuste se implemento entre junio de 2024 y septiembre de 2025. Al respecto, la ministra dijo que esta reforma no fue un recorte aislado, sino que estuvo acompañada de 18 programas diseñados a medida para sectores clave como la agricultura, el transporte y la pesca.

Moya: "Tener la casa en orden para atraer a inversores"

Aparte, el Ministerio de Economía y Finanzas resaltó las cifras macroeconómicas relacionadas a las reservas internacionales, reducción de la pobreza, incremento de las exportaciones y atracción de inversiones, que tuvieron un repunte en 2025, tras la caída que experimentó el país en 2024 por los apagones de hasta 14 horas, por el déficit eléctrico que aún no ha sido resuelto.

"Para tener un crecimiento sostenible, es necesario tener la casa en orden; esa es la única forma de generar confianza en los inversores", afirmó Moya.

Otros logros, según Moya

Además, enfatizó con el gobierno actual se ha logrado una reducción del 85 % en los atrasos con gobiernos locales y proveedores, el aumento de las reservas internacionales de $3.000 millones a $11.000 millones, y una reducción de la pobreza del 28% al 21% en 2025. Además, resaltó el éxito del bono para vivienda social "Miti Miti" y más.

Durante su exposición Moya estuvo acompañada de autoridades como Patricia Idrobo, viceministra de Economía; Roberto Izurieta, representante de Ecuador en el BID; Bernardo Acosta, asesor del Directorio Ejecutivo para Ecuador en el FMI y otros, quienes ocuparon la primera fila para escuchar este seminario.