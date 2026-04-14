FMI prevé menor crecimiento en Ecuador en 2026, pero el presidente Noboa proyecta más del 3 %

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desaceleración económica: Ecuador pasaría de crecer 3,7 % en 2025 a 2,5 % en 2026, según el FMI.

Impacto externo: la guerra en Medio Oriente impulsa el alza del petróleo, energía y alimentos, presionando la inflación y el crecimiento.

Diferencia de previsiones: el Gobierno proyecta un crecimiento superior al 3 %, por encima de lo estimado por organismos internacionales.

La economía de Ecuador crecerá menos en 2026 frente a lo alcanzado en 2025. Este ajuste a la baja se produce en medio de los efectos causados por la guerra en Medio Oriente: alza del precio del petróleo, de derivados y de fertilizantes, que pueden afectar incluso el costo de los alimentos, según las proyecciones de referencia.

Así lo detalla el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés) presentado este 14 de abril de 2026 durante las Reuniones Primavera, en Washington D.C., en Estados Unidos.

En este informe, al que accedió Diario EXPRESO, el organismo internacional precisa que debido a la dificultad de sustentar en tiempo real un conjunto consistente de supuestos para las proyecciones, este informe del WEO presenta una “proyección de referencia”, en lugar del tradicional escenario base.

En esta previsión se toma como supuesto que la guerra tendrá una duración, intensidad y alcance limitados, de modo que las disrupciones se disipen hacia mediados de 2026, en línea con los precios futuros de materias primas al 10 de marzo.

Sin embargo, debido a la naturaleza cambiante de la situación, el informe complementa esta proyección con escenarios en los que el conflicto se prolonga. “La probabilidad de que estos escenarios se materialicen aumenta a medida que continúan las hostilidades y las disrupciones asociadas”, refiere el documento.

Efecto en las materias primas

En este escenario, el Fondo prevé un encarecimiento generalizado de las materias primas en 2026. Los precios de la energía subirían 19 %, impulsados por la guerra en Medio Oriente, que afecta la producción y el transporte, por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

Así, en el caso del petróleo, el alza sería de 21,4 %, con un precio promedio de $82 por barril.

Mientras tanto, el gas natural registraría un impacto aún mayor, debido a la complejidad para reactivar su producción y a la menor disponibilidad de reservas.

A esto se suma, según el FMI, un incremento en los precios de los alimentos, presionados por el mayor costo de la energía y los fertilizantes, así como por problemas logísticos y de transporte. En contraste, los metales industriales y preciosos mantendrían la tendencia al alza observada en 2025.

Proyecciones de crecimiento para Ecuador en 2026

El organismo proyecta que Ecuador pasará de un crecimiento de 3,7 % en 2025 a 2,5 % en 2026, nivel que se mantendría también en 2027.

Este desempeño se alinea con una economía global que pierde dinamismo y con una región -América Latina- que crecería en torno a 2,3 % en 2026.

El informe también anticipa un cambio en la dinámica de precios. Ecuador pasaría de una inflación de 0,7 % en 2025 a 2,9 % en 2026, antes de moderarse a 1,6 % en 2027.

Este comportamiento responde, en parte, al impacto global del conflicto en Medio Oriente, que presiona los precios de la energía y de los alimentos.

Superávit externo, pero a la baja

En cuanto al balance de la cuenta corriente, aunque se mantendrá un superávit, este indicador será menor al del año anterior

5,8 % del PIB en 2025

5,2 % en 2026

4,6 % en 2027

Además, para 2027 se prevé una reducción mayor, que refleja un menor impulso externo.

Un entorno global más incierto

El FMI advierte que las economías emergentes, especialmente aquellas con vulnerabilidades previas, enfrentarán mayores riesgos por:

El encarecimiento de la energía

La volatilidad financiera

Las tensiones geopolíticas

La previsión para 2026 mejora frente a estimaciones anteriores

Pese a este entorno incierto en 2026, la proyección de referencia del Fondo es mayor en 0,5 puntos porcentuales frente a la fijada en el WEO de octubre de 2025. Además, está en el mismo porcentaje establecido a inicios de abril de 2026 por el Banco Mundial (BM):

Previsión de crecimiento 2026:

FMI: 2 %, según el WEO de octubre de 2025

FMI: 2,5 %, según el WEO del 14 de abril de 2026

BM: 2 %, según el informe de enero de 2026.

BM: 2,5 %, según el informe del 8 de abril de 2026.

Gobierno prevé un crecimiento del 3 %

Las cifras de los organismos internacionales, sin embargo, están por debajo de lo estimado por el gobierno de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa informó este 13 de abril de 2025 en radio Forever que proyecta que la economía ecuatoriana crecerá por encima del 3 % en 2026, impulsada la actividad económica y aumento en las ventas, que ya se observa en el primer trimestre de este año. “Es bastante bueno con una región que crece al 2,1 % y en medio de un conflicto mundial, crisis petrolera y varios otros problemas coyunturales”, refiere el mandatario.

Según su planteamiento, el dinamismo obedece a que Ecuador es resiliente y “sigue incrementando su consumo local, su actividad económica, comercio y exportaciones”.