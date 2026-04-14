Chismes deportivos: Pipa roba suspiros y Morales mantiene su dupla con Krysthel Chuchuca

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Michael Morales mantiene su alianza con Chuchuca y sigue facturando con proyectos comerciales.

El Pipa impacta en redes con tatuajes renovados y una imagen que da de qué hablar.

Chito Vera sorprende en videoclip con cantante.

Entre publicaciones virales, contratos y apariciones inesperadas, el deporte volvió a demostrar que también genera titulares fuera de competencia.

Por un lado, el post del Pipa Benedetto que encendió redes por sus tatuajes, mientras que el ecuatoriano Michael Morales volvió a aparecer en campaña publicitaria confirmando que la relación con su representante sigue intacta pese a especulaciones recientes.

Esto y más apunta el radar del chisme deportivo. Porque sí, los partidos de fútbol o peleas venden, pero el misterio vende aún más.

El Pipa que no falla… ni en el feed

El delantero Darío Benedetto, quien juega en Barcelona SC, demuestra que su puntería no se limita al arco. Su último post dejó poco a la imaginación: piel bronceada, tatuajes estratégicamente visibles y una pose que claramente sabía que iba a provocar más de un suspiro digital.

Pero lo que más llamó la atención no fue el abdomen marcado, sino la ausencia de un viejo amor: no hay tatuaje alusivo a Boca Juniors.

Y justo cuando el club canario debe enfrentar al Boca en Argentina, el respeto del Pipa por el equipo guayaquileño volvió a hacerse notar.

Michael Morales sigue facturando

El ecuatoriano Michael Morales sigue demostrando que se puede facturar sin bajar la guardia. Esta vez se lo vio en modo comercial, promocionando una hamburguesa con smash incluido.

Por ahí corrió el rumor de que había eliminado de su perfil a Krysthel Chuchuca como su manager, lo que encendió las alertas del chisme y usuario en redes justificaban por el tema judicial que envuelve a ella. Pero al parecer todo quedó en especulación: Chuchuca sigue presente en su perfil y en sus posteos.

Entre contratos, entrenamientos y comentarios en redes, Morales confirma que su estrategia también sabe pelear fuera del ring.

En la bio de su Instagram sigue apareciendo Chuchuca como su manager.Foto: Instragram

Chito Vera: del combate al videoclip

Marlon ‘Chito’ Vera demuestra que su presencia pesa incluso cuando no lanza un solo golpe. Esta vez sorprendió con su aparición en un video musical de El Cousteau. Sin cantar, sin bailar… pero claramente sin pasar desapercibido.

Porque cuando el carisma entra en escena, el resto casi sobra.

En lo deportivo, Chito empató en su combate de grappling frente al brasileño Jean Silva en el evento Hype Fighting Brasil, realizado el 8 de abril en São Paulo. Un resultado que mantiene el suspenso sobre su próximo movimiento… dentro y fuera del octágono.