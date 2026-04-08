Chismes deportivos: del drama de Roberth Arboleda al tour europeo de Enner Valencia

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Enner Valencia comparte su viaje familiar por Madrid, que despiertan comentarios sobre su futuro.

Roberth Arboleda enfrenta cuestionamientos en São Paulo y quiere resolver de forma remota, sin salir de Ecuador.

Chito Vera regresa al combate este 8 de abril en Brasil en formato submission only ante el local Jean Silva.

El deporte nunca descansa… pero sus protagonistas tampoco cuando apagan las luces del estadio. Esta vez, los ecuatorianos están dando de qué hablar, pero no precisamente por goles o nocauts.

Hay temas personales que enternecen, otros que despiertan sospechas… y algunos que directamente encienden las alarmas. Porque claro, una cosa es lo que se muestra en redes sociales y otra, lo que se empieza a comentar.

Mientras unos combinan la vida personal con retos deportivos poco convencionales, otros disfrutan del “modo turista” que inevitablemente desata teorías dignas de mercado de fichajes. Y en paralelo, no falta el que prefiere el silencio… aunque ese silencio termine haciendo más ruido del esperado.

Así arranca este repaso donde lo deportivo se mezcla con lo humano, lo aspiracional y lo polémico. Porque al final, fuera del campo también hay jugadas maestras y uno que otro chisme que merece repetición del VAR.

Enner Valencia: turismo en Madrid o ¿scouting encubierto?

El goleador de La Tri, Enner Valencia, anduvo en modo turista por Europa… y claro, Instagram hizo lo suyo.

Fotos con su esposa Sharon Escobar, sus hijas, y paradas obligadas: en el monumento de la Puerta del Sol, el estadio, y ese aire de “miren dónde estoy”.

Pero como aquí no perdonamos nada… ya saltó la pregunta en los comentarios: “¿Enner al Madrid?”

A ver, calma. De paseo sí, pero cuando un goleador pisa esas tierras… la imaginación colectiva se dispara más rápido que contraataque en eliminatorias.

Arboleda: despido y rumores encendidos

Y aquí viene el capítulo más picante…El defensor Roberth Arboleda, que milita en el São Paulo FC, habría estado en el ojo del huracán tras una supuesta desaparición por varias horas.

Según lo que se comenta (y lo que corrió como pólvora en redes), el club le habría dado un ultimátum de 24 horas. ¿La razón? Ausencia sin explicación clara… y rumores de videos circulando en Ecuador que no lo dejan bien parado.

Ahora, ojo con esto: se comunicó con el club y quiere resolver de forma remota, es decir, sin salir de Ecuador. Sin embargo, medios brasileños dicen que la dirigencia no se queda cruzada de brazos y quieren rescisión de contrato.

¿Final de novela o solo otro capítulo de drama futbolero? Él por su parte subió a redes una historia de frase motivacional. Esto todavía huele a historia en desarrollo.

Chito Vera: entre cumple de quinceañera… y llaves de sumisión

El ecuatoriano Marlon Vera nos dejó ver su lado más dulce en Instagram: sonrisa de papá orgulloso y dedicatoria incluida en los 15 años de su hija. Todo muy emotivo… pero ojo, que mientras suena el vals, Chito ya tiene la mente en otra pista.

Porque este miércoles 8 de abril no hay fiesta, hay llave. Regresa al evento “HYPE Brasil” para medirse con el local Jean Silva en formato submission only.

Traducción rápida: cero golpes, todo técnica… o te rindes o te quedas sin aire. Y si nadie cae, empate. Así de frío.

O sea, del abrazo familiar… a la lucha deportiva. Equilibrio emocional nivel élite.