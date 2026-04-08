Cuándo juega Barcelona SC vs Boca Juniors: dónde ver EN VIVO el partido de Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Barcelona SC buscará levantar cabeza en la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de su traspié inicial ante Cruzeiro, resultado que lo dejó sin puntos en el arranque del Grupo D. El conjunto amarillo tendrá ahora una exigente visita a Boca Juniors, el próximo martes 14 de abril desde las 19:00, en el mítico estadio La Bombonera, escenario siempre complejo para los rivales.

El equipo ecuatoriano llegará a Buenos Aires con la necesidad urgente de sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Enfrente estará un rival que comenzó con buen pie su participación en el torneo, ya que Boca Juniors lidera el grupo con tres unidades tras su triunfo 2-1 sobre Universidad Católica en condición de visitante.

Así están las ubicaciones en Copa Libertadores

Más allá de la presión por el resultado, el compromiso tendrá un matiz especial por el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera y se convirtió en uno de los delanteros más recordados por la afición xeneize.

Para Barcelona SC, el reto será mayúsculo: sostener su orden defensivo, mejorar su eficacia ofensiva y demostrar personalidad en un escenario históricamente hostil, donde cada punto puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

Los números de Barcelona SC y Boca Juniors