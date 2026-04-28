IESS 2026: guía completa para jubilarte según tu edad y tiempo de aportes

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El IESS ofrece cuatro modalidades de jubilación: desde los 60 años con 30 años de aportes hasta retirarse sin límite de edad con 40 años cotizados.



La pensión se calcula sobre el promedio de los cinco mejores años de salario: con 30 años de aportes se puede recibir hasta el 75% de ese ingreso mensual.



El trámite de jubilación es 100% digital en el portal del IESS, pero exige verificar el historial de aportes y no tener relación laboral activa al momento de solicitarla.

Acceder a la pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 2026 no depende de un único criterio, sino de la combinación entre la edad del afiliado y los años de aportes acumulados a lo largo de su vida laboral. Lejos de ser un trámite automático, la jubilación exige planificación: el monto que recibirá cada trabajador al retirarse varía significativamente según variables que, si se gestionan con anticipación, pueden marcar una diferencia importante en la pensión final.

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Las cuatro vías para jubilarse

El sistema contempla cuatro escenarios posibles para acceder al beneficio, y el patrón es claro: a mayor tiempo aportado, menor es la exigencia de edad para el retiro.

60 años con 360 imposiciones (30 años de aportes)

65 años con 180 imposiciones (15 años de aportes) — la modalidad más frecuente entre los afiliados

70 años con 120 imposiciones (10 años de aportes)

Sin límite de edad con 480 imposiciones (40 años de aportes)

Además de la jubilación ordinaria por vejez, el IESS reconoce otras dos modalidades: por invalidez y por discapacidad. A estas se suma la jubilación patronal, una obligación del empleador cuando el trabajador ha cumplido al menos 25 años de servicio continuo en la misma empresa.

¿Cuánto recibirá cada jubilado?

El cálculo del monto mensual parte de una fórmula técnica que considera dos variables centrales: el promedio de los cinco mejores años de ingresos sobre los cuales se realizaron aportes y el total de años cotizados. Con 30 años de aportación, por ejemplo, el afiliado puede recibir alrededor del 75% de ese salario promedio. Con 40 años o más, ese porcentaje puede llegar al 100%.

Especialistas en derecho laboral y nómina destacan que la variable que más peso tiene en el cálculo no es la cantidad de años aportados, sino el nivel salarial registrado durante los mejores años laborales. "La variable que pesa más son los sueldos", advierten.

Esto implica que un trabajador con mayores ingresos en la última etapa de su vida laboral puede obtener una pensión superior a la de alguien con más años de cotización pero salarios más bajos.

En cuanto al piso del sistema, la pensión mínima en 2026 corresponde a la mitad del salario básico unificado, es decir, 241 dólares mensuales. Para los afiliados voluntarios que aportan sobre el salario básico de 482 dólares, la pensión estimada con 30 años de aportación sería de aproximadamente 361,50 dólares.

El trámite es digital y tiene pasos específicos

Solicitar la jubilación en Ecuador se realiza completamente en línea a través del portal institucional del IESS. Antes de iniciar, el afiliado debe cumplir tres condiciones previas:

Verificar que su historial de aportes esté correctamente registrado en el sistema

Confirmar que no mantiene una relación de dependencia activa

Contar con una cuenta bancaria personal donde se acreditará la pensión mensual

Una vez cumplidas esas condiciones, el proceso sigue estos pasos:

Ingresar al portal oficial del IESS y dirigirse a la sección "Servicios en línea"

Iniciar sesión con número de cédula y contraseña personal

Seleccionar la opción de jubilación según el caso: por vejez, invalidez o discapacidad

Completar el formulario en línea con datos actualizados y verificar la información antes de enviar

Enviar la solicitud y guardar el número de registro que genera el sistema

Esperar la validación institucional del historial de aportes y requisitos

Recibir la pensión mensual en la cuenta bancaria registrada, una vez aprobada la solicitud

Un error en el registro de aportes o una relación laboral activa no declarada pueden retrasar o incluso bloquear el proceso, por lo que los especialistas recomiendan revisar el historial con anticipación antes de iniciar cualquier trámite.

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Información, la mejor herramienta del afiliado

En un sistema donde cada año de aportación y cada dólar de salario cuentan, la información se convierte en la mejor herramienta del trabajador. Entender cómo opera el IESS no es un privilegio de especialistas: es una decisión que cualquier afiliado puede —y debería— tomar antes de que el retiro llame a la puerta.