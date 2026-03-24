¿Hasta qué monto puedo acceder por un préstamo quirografario?

El crédito más solicitado del Biess en 2026 tiene nuevos topes y condiciones. El monto depende de tus fondos e ingresos

El simulador del BIESS permite conocer en minutos el monto máximo del crédito, ajustando variables como plazo, ingresos y tipo de amortización.

En este 2026, el monto de un préstamo quirografario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) puede alcanzar hasta 80 salarios básicos —más de $38.000—, pero no todos los afiliados acceden a esa cifra. El valor final depende del salario, los fondos acumulados y la capacidad de pago.

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Este crédito se mantiene como una de las opciones más rápidas y accesibles para afiliados y jubilados en Ecuador, pero la duda persiste: ¿cuánto dinero puede recibir realmente cada persona?

La respuesta no es única. El monto del crédito, según detalla la página oficial del BIESS, depende de varios factores, pero sí existen límites establecidos por el propio Biess.

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¿Cuál es el monto máximo?

De acuerdo con la entidad, el valor al que puedes acceder está determinado principalmente por:

Tus fondos acumulados en cesantía y/o reserva

Tu capacidad de pago mensual

Tu condición (afiliado activo o jubilado)

En términos generales:

Afiliados activos: pueden solicitar hasta el 95 % de sus fondos acumulados, siempre que su capacidad de pago lo permita.

Jubilados o pensionistas: el monto se calcula en función de su pensión, con un tope de hasta 80 salarios básicos unificados (SBU).

Con el SBU actualizado, esto significa que el crédito puede llegar aproximadamente hasta $ 38.560, aunque no todos los usuarios alcanzan ese monto.

Entre enero y febrero de este año año, los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % en relación con el mismo periodo del año pasado, según informa el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). A través de 460.783 operaciones que sumaron $ 759,2 millones, estos préstamos de consumo (quirografarios) representaron el mayor volumen de colocación de los servicios de crédito que brinda a sus afiliados, indicó la entidad mediante un comunicado.

¿Qué factores definen cuánto te prestan?

El Biess realiza un cálculo automático que toma en cuenta:

Ingresos mensuales registrados en el IESS

Nivel de endeudamiento (no debe superar el 50 % del ingreso)

Fondos disponibles en tu cuenta

Historial crediticio

Es decir, aunque exista un techo máximo, el monto final dependerá de tu perfil financiero.

Condiciones del préstamo en 2026

Los quirografarios mantienen características que los hacen atractivos:

Monto máximo: hasta $ 38.560

Tasa de interés: desde 6,5 % anual

Plazo: hasta 60 meses (5 años)

Desembolso: hasta 72 horas hábiles

Trámite: 100 % en línea

Los quirografarios, como ha publicado antes EXPRESO, destacan por su trámite simplificado y 100 % en línea, lo que permite gestionar todo desde casa sin necesidad de acudir a oficinas. Además, el Biess proyecta destinar más de $ 5.000 millones a este tipo de préstamos en 2026, lo que refleja la alta demanda de este producto financiero.

¿Cómo saber cuánto puedes solicitar?

La forma más precisa de conocer el monto es a través del simulador oficial:

Ingresa al portal del Biess

Accede con tu cédula y clave

Selecciona “Simular crédito nuevo”

El sistema calculará automáticamente tu monto disponible

Además, puedes ajustar el plazo (hasta 60 meses) y elegir el tipo de tabla de amortización (francesa o alemana).

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¿Se puede pedir otro préstamo si ya tienes uno?

Sí, pero no como un crédito adicional independiente. En la práctica, el Biess aplica la novación, un mecanismo que reemplaza tu préstamo actual por uno nuevo.

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Para acceder a esto debes:

Haber pagado al menos el 25 % del crédito vigente

Cumplir nuevamente con los requisitos de capacidad de pago

El nuevo monto se recalcula según tu situación financiera actual.

Para acceder a un préstamo quirografario debes:

Ser afiliado activo o jubilado del IESS

Tener fondos de reserva o cesantía

Contar con ingresos que respalden el crédito

No tener deudas vencidas con el Biess o el sistema financiero

Tener los datos actualizados en el sistema

Todo el proceso se realiza en línea, desde la simulación hasta la aprobación. No es necesario acudir a oficinas, lo que ha impulsado su demanda entre afiliados y jubilados.