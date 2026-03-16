Chips, autopartes, alimentos y skincare: la oferta de Taiwán busca mercado en Ecuador

22 empresas de Taiwán presentan sus productos en una rueda de negocios. El fin es cerrar acuerdos con firmas ecuatorianas.

La oferta de autopartes de Taiwán generó interes entre los asistentes.

Chips, autopartes, productos de skincare, bicicletas, material eléctrico y alimentos veganos forman parte de la oferta que se presenta este 16 de marzo de 2026 en una rueda de negocios organizada por la Representación Diplomática de Taiwán en Ecuador. En total, 22 empresas exhiben sus productos ante empresarios y emprendedores que participan en el evento, que se realiza en el Swissotel, en Quito, hasta las 17:30 de este lunes.

Augusto Liao, representante de la Oficina Comercial de Taipéi, informó que el país asiático se destaca por ofrecer productos tecnológicos. Entre ellos mencionó chips, autopartes, material eléctrico, bicicletas y maquinaria. La oferta taiwanesa incluye también artículos de skincare, alimentos veganos, bebidas y otros productos.

Liao aspira a que más de 200 empresarios visiten esta rueda de negocios, que es la tercera consecutiva que se realiza en Quito, y que tras este encuentro, que ofrece un contacto directo entre empresarios de Taiwán y Ecuador, se concreten nuevas alianzas.

La relación comercial entre Ecuador y Taiwan

En 2025, durante la segunda rueda de negocios de Taiwán realizada en Quito, se logró la firma de contratos por un monto de alrededor de $25 millones, según datos de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi).

Gobierno edita acuerdo 046 para aplicar reforma laboral en Ecuador: qué cambia Leer más

Mientras tanto, el intercambio comercial (importaciones y exportaciones) entre Ecuador y Taiwán ascendió a $300 millones durante 2025, precisa la representación diplomática de Taiwán en Ecuador.

La oferta de Taiwán para Ecuador es diversa

Entre la oferta presentada en la rueda de negocios destacan artículos de skincare, carne vegana elaborada a base de hongos, bebidas de aloe, café y bubble tea enlatados, además de material eléctrico, chips y autopartes.

Chan Guare, representante de la empresa Gemm Wu, ofrece artículos de cuidado dental, cremas faciales, toallas húmedas a base de té verde y equipos tecnológicos para el cuidado del rostro. Esta firma opera como importadora directa de estos productos.

Otro de los productos de origen asiático que llamó la atención fue Vegky, una carne vegana elaborada con hongos por la empresa Yu Lay Trading. Rita Lee, representante de la compañía, menciona que estos productos, que tienen tres tipos de sabores (natural, picante y ahumado), pueden ser consumidos como snack.

La economía mejora en Ecuador, pero el bolsillo de los ciudadanos no lo siente Leer más

David Vallejo, quien ofrece repuestos automotrices en Ecuador, acudió al evento para conocer la oferta de Shou Ie porque considera que Taiwán “es fuerte” en la línea automotriz. Entre otros aspectos, conoció detalles de partes como frenos, suspensión, dirección, chasis y otras piezas.

RELACIONADAS Ecuador y Brasil buscan desarrollar bananos resistentes al Fusarium y al Moko

Shou Ie tiene entre su oferta autopartes para vehículos japoneses, alemanes, coreanos y chinos. Esta firma está presente en Ecuador desde 2018 y ahora su intención es llegar a más clientes. Mientras tanto, Megatone expuso componentes electrónicos y de ensamblaje que se emplean en la fabricación de celulares, computadores, equipos médicos, industriales e incluso dispositivos de rastreo.

Amanda Alemán, emprendedora que también acudió al evento, comentó que asistió para buscar productos o maquinarias que puedan implementarse en su restaurante, que funciona en Ibarra. “Busco algo novedoso para optimizar los procesos o quizá opciones de alimentos para salsas”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ