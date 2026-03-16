Más de 460.000 personas accedieron a este préstamo de consumo para cubrir gastos personales y familiares

Los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % entre enero y febrero.

Entre enero y febrero de este año 2026, los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % en relación con el mismo periodo del año pasado, según informa el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

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A través de 460.783 operaciones que sumaron $759,2 millones, estos préstamos de consumo (quirografarios) representaron el mayor volumen de colocación de los servicios de crédito que brinda a sus afiliados el Biess.

“Con el respaldo de los mismos fondos previsionales de los afiliados y jubilados, este crédito se ha consolidado como una alternativa versátil para cubrir gastos inesperados”, menciona en un comunicado el banco del IESS.

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Los créditos quirografarios son préstamos a los que los afiliados, jubilados y pensionados pueden acceder para cubrir gastos personales como salud, educación, pago de deudas, compra de bienes o mejoras en la vivienda.

Para este año 2026, el monto máximo que puede otorgarse en un préstamo quirografario es de $38. 560, lo que equivale a 80 salarios básicos unificados (SBU).

Con los $759,2 millones, el desembolso por créditos quirografarios significa hasta ahora, la mayor parte de la colocación de préstamos entre enero y febrero de 2026 que ha hecho el Biess. En total, sumando el resto de los demás créditos, ese banco ha colocado $857,4 millones en préstamos.

Los préstamos hipotecarios alcanzaron los $72,9 millones

El segundo crédito más demandado es el crédito hipotecario. En los dos primeros meses de este año, añade el Biess, los préstamos hipotecarios alcanzaron los $72,9 millones en 1.165 operaciones de sus distintos subproductos.

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El Plan Credicasa, con la tasa de interés más baja de la historia al 2.99%, se consolida como el subproducto estrella de este segmento. Y, a un mes y medio de su presentación, ya se registraron más de 500 solicitudes, duplicando la cifra total de operaciones desembolsadas durante todo el año 2025, bajo la modalidad anterior, denominada “Vivienda Premier”, detalla el comunicado.

Préstamos prendarios

Por otro lado, los préstamos prendarios, con garantía de joyas de oro, también mostraron dinamismo, alcanzando los $25,2 millones en 23.259 préstamos; un 16% más que en el primer bimestre del 2025.

En total, entre todos los préstamos colocados por el Biess, entre enero y febrero, ha habido un incremento de los créditos en un 11% en comparación con los $774,1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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