La eficiencia energética destaca a Agripac

La empresa Agripac S.A. fue una de las protagonistas en la primera edición de los reconocimientos a la eficiencia energética “Alfombra Verde”, una iniciativa impulsada por Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para destacar a organizaciones que están apostando por un uso más responsable de la energía.

TE INVITAMOS A LEER: Paneles solares: Aún no despegan en las viviendas de Ecuador

En total, 31 instituciones y empresas del país recibieron este reconocimiento por implementar prácticas que buscan reducir el consumo energético y promover soluciones más sostenibles dentro de sus procesos productivos.

En el caso de Agripac, el reconocimiento está vinculado con el trabajo que realiza en su planta Balanfarina, donde se elaboran alimentos balanceados para distintos sectores productivos: mascotas, ganado bovino, porcino, avícola y también para la acuicultura. Desde este complejo industrial se han impulsado varios cambios orientados a mejorar la eficiencia energética.

RELACIONADAS Guayas impulsa programas para fortalecer la ganadería

La optimización y automatización de proceso

Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA Leer más

Entre ellos están la optimización y automatización de procesos, además de la incorporación de soluciones energéticas más limpias. Estas acciones forman parte de un sistema de gestión que incluye la certificación internacional de gestión de energía ISO 50001, junto con otras certificaciones que apuntan a fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua dentro de sus operaciones.

Para la empresa, este reconocimiento no solo es un aval a lo que hace, sino también un impulso para seguir avanzando en procesos productivos más eficientes, en una industria clave para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo del sector agroindustrial en Ecuador.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ