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Cada día más compañías invierten en la eficiencia energética, como Agripac.Archivo/ Expreso

La eficiencia energética destaca a Agripac

Una distinción resalta la apuesta de la firma por procesos productivos sostenibles

La empresa Agripac S.A. fue una de las protagonistas en la primera edición de los reconocimientos a la eficiencia energética “Alfombra Verde”, una iniciativa impulsada por Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para destacar a organizaciones que están apostando por un uso más responsable de la energía.

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En total, 31 instituciones y empresas del país recibieron este reconocimiento por implementar prácticas que buscan reducir el consumo energético y promover soluciones más sostenibles dentro de sus procesos productivos.

En el caso de Agripac, el reconocimiento está vinculado con el trabajo que realiza en su planta Balanfarina, donde se elaboran alimentos balanceados para distintos sectores productivos: mascotas, ganado bovino, porcino, avícola y también para la acuicultura. Desde este complejo industrial se han impulsado varios cambios orientados a mejorar la eficiencia energética.

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Entre ellos están la optimización y automatización de procesos, además de la incorporación de soluciones energéticas más limpias. Estas acciones forman parte de un sistema de gestión que incluye la certificación internacional de gestión de energía ISO 50001, junto con otras certificaciones que apuntan a fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua dentro de sus operaciones.

Para la empresa, este reconocimiento no solo es un aval a lo que hace, sino también un impulso para seguir avanzando en procesos productivos más eficientes, en una industria clave para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo del sector agroindustrial en Ecuador.

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