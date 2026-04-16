LigaPro: Así se jugará la Fecha 9, horarios y escenarios de una jornada decisiva

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La LigaPro acelera el ritmo. Este viernes 17 de abril arranca la novena jornada de la fase inicial con un panorama que mantiene a los aficionados en vilo: un líder que empieza a marcar distancias y un pelotón de perseguidores que no perdonan el más mínimo error. Con el liderato en juego y la zona baja ardiendo, la cartelera de este fin de semana promete emociones fuertes en cada escenario.

Independiente del Valle llega a esta fecha como el gran referente del torneo. Tras su reciente victoria 3-2 sobre Deportivo Cuenca, los Rayados suman 19 puntos, consolidándose en la cima. Sin embargo, no pueden relajarse; la Universidad Católica, con 16 puntos, y un Barcelona SC que viene de ganar agónicamente (15 pts), acechan cualquier resbalón de los de Sangolquí para asaltar el primer puesto.

Cronograma de la Fecha 9 de LigaPro.CORTESIA

Los partidos que paralizan al país

La jornada tiene cuatro ejes fundamentales que definirán el rumbo de la etapa:

Independiente del Valle vs. Liga de Quito: El plato fuerte del domingo (15:30). La 'U' llega herida tras caer ante Delfín y necesita sumar de a tres para no quedar rezagada en la tabla, donde actualmente ocupa la undécima posición con 10 puntos. Para IDV, es la oportunidad de dar un golpe de autoridad ante un rival directo.

El plato fuerte del domingo (15:30). La 'U' llega herida tras caer ante Delfín y necesita sumar de a tres para no quedar rezagada en la tabla, donde actualmente ocupa la undécima posición con 10 puntos. Para IDV, es la oportunidad de dar un golpe de autoridad ante un rival directo. Macará vs. Barcelona SC: Los Toreros visitan Ambato el domingo (18:10) con la misión de mantener su racha ganadora. El equipo de César Farías ha mostrado resiliencia y sabe que un triunfo como visitante es vital para seguir presionando al líder.

Los Toreros visitan Ambato el domingo (18:10) con la misión de mantener su racha ganadora. El equipo de César Farías ha mostrado resiliencia y sabe que un triunfo como visitante es vital para seguir presionando al líder. Manta FC vs. Deportivo Cuenca: El Expreso Austral (5to con 11 pts) busca recuperar terreno tras la derrota ante el líder. Se enfrentan a un Manta urgido, que marcha último en la tabla y necesita oxígeno desesperadamente.

El Expreso Austral (5to con 11 pts) busca recuperar terreno tras la derrota ante el líder. Se enfrentan a un Manta urgido, que marcha último en la tabla y necesita oxígeno desesperadamente. Universidad Católica vs. Libertad: La Chatoleí, segunda en la clasificación, tiene una cita clave el sábado (16:30) para intentar dormir como puntero provisional y meter presión a Independiente.

El arranque: viernes de fútbol en Ibarra y Guayaquil

La acción comienza este 17 de abril con dos duelos de realidades distintas. A las 17:00, Leones del Norte recibe al Aucas; el 'Ídolo del Pueblo' viene motivado tras vencer a Emelec y busca escalar desde su cuarta posición actual.

Más tarde, a las 19:30, el Estadio Capwell será el escenario donde un Emelec golpeado (penúltimo con 5 puntos) intentará salir del bache ante Guayaquil City, en un duelo de equipos del Astillero que necesitan puntos para escapar de la zona de peligro.