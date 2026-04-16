Tigre vs. Macará: previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa Sudamericana

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

La segunda jornada del Grupo A en la Copa Sudamericana 2026 presenta el enfrentamiento entre Tigre vs. Macará. El Matador y el Ídolo de Ambato buscan su primer triunfo en el certamen tras haber debutado con empates en sus respectivos compromisos internacionales previos.

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El encuentro se disputará este jueves 16 de abril de 2026 en el Estadio José Dellagiovanna, ubicado en Victoria, Argentina. El árbitro brasileño Rafael Klein será el encargado de impartir justicia en este duelo que promete alta intensidad por el liderato del sector copero.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 17:00

Argentina y Uruguay: 19:00

México: 16:00

Gonzalo Martínez comandará la ofensiva de Tigre.Cortesía

¿Dónde ver Tigre vs. Macará?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGo. En Ecuador, los hinchas podrán seguir las incidencias minuto a minuto mediante las redes sociales oficiales del club ambateño.

Ambas escuadras saltarán al gramado con la obligación de sumar tres puntos para no perder pisada a los líderes. El equipo argentino atraviesa una racha negativa en su torneo local, mientras que el conjunto ecuatoriano llega motivado tras mostrar solidez defensiva en sus últimas presentaciones.

Posible alineación de Tigre

Zenobio; Soto, Molas, Barrionuevo, Banegas; Leyes, Saralegui, Martínez, Cabrera; Russo y Romero.

Posible alineación de Macará

Rodríguez; Estacio, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Blanc, Cazares, Viera, Miranda; Paz y Posse.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana 2026