Independiente del Valle remonta y es líder del Grupo H en la Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Independiente del Valle dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2026 al imponerse 3-1 a Universidad Central FC en la segunda fecha del Grupo H. Con este resultado, el conjunto ecuatoriano se posiciona como líder.

Independiente del Valle remonta y sorprende en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por el entrenador Joaquín Papa tuvo que remar desde atrás luego de un inicio complicado.

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A los 21 minutos, el delantero Jovanny Bolívar abrió el marcador tras una precisa asistencia de Juan Cuesta, sorprendiendo a los locales.

Sin embargo, la reacción de Independiente del Valle no tardó en llegar. En el cierre del primer tiempo, el volante Jordy Alcívar igualó el marcador al minuto 44.

Carlos González marcó un doblete ante Universidad Central FC.EFE

Carlos González lideró la remontada

Apenas instantes después, al 45+5, Carlos González concretó la remontada con un tanto de cabeza.

En la segunda mitad, González volvió a aparecer. Al minuto 63, el atacante selló su doblete con un certero cabezazo que sentenció el encuentro y aseguró la primera victoria de los Rayados del Valle en el torneo continental.

Así quedó la tabla del Grupo H

Con este triunfo, Independiente del Valle suma 4 puntos y lidera el Grupo H de la Copa Libertadores. Rosario Central también cuenta con cuatro unidades, pero ocupa el segundo lugar por diferencia de goles.

Por su parte, Universidad Central FC se queda en la tercera posición con tres puntos, mientras que Libertad cierra la tabla sin unidades.

Este resultado posiciona a Independiente del Valle como uno de los equipos a seguir en la presente edición de la Copa Libertadores, mostrando capacidad de reacción y contundencia ofensiva en momentos clave del partido.