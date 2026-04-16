A 10 años del terremoto: más de USD 110 millones de la Ley de Solidaridad ya están asignados a obras

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

A 10 años del terremoto del 16 de abril de 2016, los recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana continúan en ejecución. Según registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, con corte a junio de 2024, aún quedaban disponibles USD 118,1 millones provenientes de esta normativa creada tras la emergencia que golpeó con mayor fuerza a Manabí y Esmeraldas, tal como lo explicó días atrás a los medios Gerardo Giler, subsecretario Zonal 4 de Transporte y Obras Públicas.

De ese monto, al menos USD 110,5 millones ya han sido priorizados para distintos proyectos en ambas provincias. Sin embargo, cerca de USD 8 millones aún no tienen un destino claramente definido.

Obras en Manabí concentran la mayor inversión

El desglose evidencia que Manabí concentra la mayor parte de los recursos, con un subtotal de USD 84,2 millones asignados a obras ejecutadas, en ejecución y otras aún en fase de priorización.

Entre los proyectos constan la rehabilitación del aeropuerto de Manta (ya culminada), la reconstrucción del sistema de agua potable de Chone (con 32% de avance), el mercado de Calceta (35%), así como la intervención en la plaza San Gregorio de Portoviejo (36%). También se incluyen infraestructuras viales como los puentes Quimís (70% de avance) y Lodana (55%).

El puente de Lodana, ubicado en el cantón Santa Ana, cuenta con el 55% de avanceCORTESÍA MIT

Días atrás el presidente Daniel Noboa y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque , realizaron un recorrido en la provincia de Manabí para supervisar el avance de varias de estas obras previamente mencionadas.

Otros proyectos relevantes, como el mercado de Jipijapa, la recuperación del sistema de agua en sectores de Manta y la repotenciación del sistema hídrico en San Vicente, Sucre y Tosagua, constan como priorizados por parte del Comité de Reconstrucción.

Esmeraldas recibe USD 26 millones

En el caso de Esmeraldas, el monto asignado asciende a USD 26,3 millones. Entre las obras destaca la rehabilitación de la vía Quinindé–Las Golondrinas (ya finalizada), mientras que otras como la vía Chontaduro–Chumundé presentan un 35% de avance.

También se contemplan proyectos de agua potable en Muisne (60% de avance), la construcción del edificio municipal de Atacames y la repotenciación del sistema de alcantarillado en este cantón, estos últimos aún en fases preliminares.

Según el desglose del corte de junio de 2024, restarían al menos 8 millones de dólares que no han sido aun asignados ni para Manabí o Esmeraldas.