Inamhi alerta: Temperaturas extremas y radiación en Guayas y Manabí hasta el 20 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha emitido una alerta sobre la persistencia de temperaturas sofocantes y niveles extremos de radiación en la región Costa. De acuerdo con el organismo técnico, estas condiciones críticas se mantendrán vigentes, al menos, hasta el próximo lunes 20 de abril.

Las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos se perfilan como las zonas más vulnerables ante esta ola de calor. Aunque los termómetros marcarán máximas de entre 33 °C y 34 °C, la combinación de factores ambientales elevará la sensación térmica a niveles asfixiantes, oscilando entre los 39 °C y 40 °C, especialmente entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Factores que impulsan el "efecto horno"

Este escenario climático responde a una confluencia de factores: la alta incidencia solar, la escasa nubosidad y el ingreso de masas de aire seco provenientes del océano Pacífico. Esta dinámica genera un confinamiento de calor en la superficie, incrementando la temperatura de forma sostenida.

La gravedad del fenómeno queda en evidencia al revisar las estadísticas. El Inamhi confirmó que los registros de este abril de 2026 superan hasta en 2.0 °C a los reportados en el mismo periodo de 2025, marcando una tendencia al alza que preocupa a los especialistas.

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El cambio climático como telón de fondo

Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Inamhi, enfatizó que este calor extremo no es un evento fortuito, sino una manifestación de la crisis climática global. Según el experto, estas anomalías térmicas —cada vez más frecuentes e intensas— coinciden con las advertencias emitidas por la Organización Meteorológica Mundial sobre el calentamiento del planeta.

No obstante, la entidad no descarta que la humedad local provoque lluvias aisladas durante la tarde o noche en el norte e interior del Litoral, ofreciendo alivio momentáneo ante el ambiente seco predominante.

Guía de supervivencia ante la radiación

Frente a este panorama, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones mandatorias para salvaguardar la salud: