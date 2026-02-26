¿Frente frío en Ecuador? La razón de las intensas lluvias y tormentas

Las lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador persisten tras un febrero intenso; se analiza si un frente frío es la causa

Ecuador atraviesa un periodo de inestabilidad climática que ha marcado gran parte de febrero con precipitaciones de extrema intensidad. Si bien Guayaquil y varias zonas del litoral se encuentran bajo una alerta específica por una seguidilla de tormentas eléctricas fuertes —previstas entre el jueves 26 de febrero y el martes 3 de marzo—, esta actividad de rayos y truenos es la continuación de un mes caracterizado por lluvias constantes que han puesto a prueba la infraestructura urbana.

Ante la persistencia del temporal, surge la interrogante sobre si estas lluvias están relacionadas con un frente frío que afecta la región o si responden a otros factores oceánicos y atmosféricos.

Análisis técnico descarta que un frente frío sea la causa principal

Consultado sobre la relación de estas lluvias con un posible frente frío, el oceanógrafo Franklin Ormaza señala que la situación responde a una dinámica distinta. "Si hablamos de las lluvias básicamente que se producen en este momento... ahorita es un proceso casi generalizado". Según el especialista, no se trata de un evento aislado de frío, sino de una combinación de tres factores que actúan en simultáneo.

Dentro de las causas reales, el experto destaca:

Fenómeno de La Niña activo: Existe un fenómeno de La Niña "corriendo, firme, establecido" en el Pacífico Central. Este evento ha generado un exceso de lluvia en la Amazonía, la cual ahora "trasvasa la cordillera" y llega a la Costa.

Aguas cálidas de la Bahía de Panamá: Se ha detectado el traslado de masas de agua superficial con temperaturas de entre 28 y 29 grados centígrados hacia nuestras costas. "Ese traslado de agua caliente empezó exactamente hacia tres semanas".

Zona de Convergencia Intertropical: La unión de vientos cálidos del norte y vientos fríos del sur sobre el territorio ecuatoriano facilita la condensación de nubes cargadas. "Tenemos dos fenómenos actuando al mismo tiempo".

Calentamiento costero y la activación de sistemas tropicales

Desde una perspectiva meteorológica, Carlos Naranjo Silva, técnico del Inamhi, confirma que el origen de la intensidad no es un frente frío. "Frente frío no tiene nada que ver. Quizás puede haber alguna teleconexión con las precipitaciones , pero no es algo directo". La superación de los promedios de lluvia en febrero se atribuye a una particularidad en el espacio marítimo ecuatoriano: un rápido calentamiento costero que ha potenciado los sistemas típicos de la época.

Este análisis detalla que el factor determinante ha sido la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). "Este sistema se ha intensificado y ha provocado que se den precipitaciones muy fuertes y algunas de ellas acompañadas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento". Además, Naranjo menciona que el paso de ondas ecuatoriales, como las ondas Rossby, ha servido para potenciar aún más las lluvias en la región litoral al combinarse con otros factores pluviogenéticos.

Pronóstico: ¿Hasta cuándo durará el temporal?

Aunque febrero ha sido un mes de lluvias severas, la tendencia sugiere que la inestabilidad continuará. Según Carlos Naranjo, las precipitaciones podrían extenderse hasta abril, aunque aclara que "no es que vamos a tener todos los días lluvias con tormentas eléctricas... sino serían eventos bastante puntuales".

Ormaza coincide en que marzo mantendrá una tónica similar: "Pienso que las lluvias van a durar todo el mes de marzo, y no de manera continua. Habrán picos y habrán, digamos, treguas". Finalmente, recordó la sabiduría popular para los próximos meses: "Tendremos lluvias fuertes a finales o principios de abril, por eso el dicho abril aguas mil".

