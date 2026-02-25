Enfermedades de la piel y problemas respiratorios crecen en Guayaquil por las lluvias

Se registran más de 2.800 consultas por temas de la piel. El invierno provoca que se incrementen las atenciones.

Las lluvias no solo están generando inundaciones en Guayaquil, también están dejando huella en la salud de sus habitantes que ya reportan un alto índice d eenfermedades

La temporada invernal ha incrementado la demanda de atención en la red municipal, especialmente por afecciones de la piel y respiratorias asociadas a la exposición prolongada a la humedad y a cambios bruscos de temperatura.

Problemas de la piel aumentan en Guayaquil

De acuerdo con datos oficiales, las enfermedades de la piel han aumentado un 19 % en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.

Intervienen el Malecón 2000 y del Salado: Municipio activa plan de acción invernal Leer más

Mientras el año pasado se registraron 2.375 atenciones, en el presente año la cifra asciende a 2.843 consultas. El contacto prolongado con ropa húmeda, la falta de secado inmediato tras mojarse y las condiciones de hacinamiento en algunos sectores figuran entre los factores que inciden en este repunte.

En paralelo, los cuadros respiratorios continúan entre los principales motivos de consulta. Influenza, parainfluenza, Covid-19 y otras infecciones similares predominan en las estadísticas del Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil.

La fiebre, dolor de cabeza, dolor a los huesos y escalofríos son los síntomas principales que lleva a los ciudadanos hasta la instalación médica.

El director municipal de Salud e Higiene, Juan Carlos González, detalló el alcance de la situación: “Hasta el momento tenemos 14.427 pacientes en lo que va del año con enfermedades respiratorias (…) ha habido una pequeña disminución porque la gente comienza a cuidarse más y eso es bueno porque se hace prevención. Eestamos atendiendo todas estas patologías en todos los siete hospitales del día y en las 55 unidades de salud que tiene el Municipio”.

A lo largo de los últimos días se han registrado lluvias continuas, lo que ha dejado calles bajo el agua y ha complicado la movilidad en prácticamente toda la ciudad. Francisco Flores

Otro tipo de enfermedades han disminuido

En contraste, las enfermedades gastrointestinales muestran una tendencia a la baja. En lo que va de 2026 se han contabilizado 9.017 atenciones, frente a 9.685 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 6 %.

Según González, esta variación estaría relacionada con campañas de educación sanitaria implementadas desde 2025, entre ellas el programa Vector Cero, que alcanzó a 5.000 estudiantes, docentes y padres de familia con acciones orientadas a prevenir enfermedades como el dengue.

El incremento de afecciones cutáneas y respiratorias expone la vulnerabilidad de amplios sectores ante el impacto climático y evidencia la necesidad de reforzar tanto la prevención comunitaria como las condiciones estructurales de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!