Barcelona SC empató 0-0 ante Libertad en el juego por la fecha 5 de la LigaPro 2026

El equipo de César Farías no encontró el gol ante Libertad y dejó escapar puntos importantes en la tabla

Barcelona SC visitó a Libertad en la fecha 5 de la LigaPro 2026.

Barcelona SC dejó escapar una valiosa oportunidad en la fecha 5 de la LigaPro 2026 tras empatar 0-0 en su visita a Libertad. El resultado impidió que el Ídolo del Astillero se acerque al líder del campeonato, Independiente del Valle, en la tabla de posiciones.

César Farías sorprende con un cambio táctico en Barcelona SC

El técnico César Farías sorprendió con un cambio táctico significativo. Dejó atrás el tradicional 4-5-1 que venía utilizando y apostó por un 3-6-1, buscando mayor control en el mediocampo y solidez defensiva.

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La línea de tres zagueros estuvo conformada por Luca Sosa, Alex Rangel y Javier Báez. En el mediocampo, los carrileros Jonathan Perlaza y Bryan Carabalí tuvieron un rol clave, acompañados por Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Luis Cano.

Mientras que, en ofensiva, el peso recayó únicamente en Héctor Villalba.

A Barcelona SC le costó llegar con peligro. API

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Solidez defensiva, pero sin peso ofensivo en Barcelona SC

El nuevo esquema le permitió a Barcelona SC mantener orden defensivo y evitar mayores sobresaltos para el arquero José Contreras, quien respondió con seguridad cuando fue exigido.

Sin embargo, el equipo careció de profundidad en ataque y le costó generar jugadas claras de gol.

Las bandas: el principal recurso ofensivo de Barcelona SC

Las principales aproximaciones llegaron por las bandas. Carabalí y Perlaza insistieron con desbordes y centros buscando a Villalba, mientras que Cano y Quiñónez intentaban sumarse desde segunda línea.

La jugada anulada que pudo cambiar el partido

La jugada más clara del primer tiempo se dio al minuto 6, cuando Quiñónez recuperó el balón y lideró un contragolpe que terminó con un remate suyo, bien contenido por el arquero David Cabezas.

En la misma acción, Villalba anotó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Libertad reaccionó y complicó a Barcelona SC

En los minutos finales del primer tiempo, el equipo dirigido por Juan Carlos León tomó el control del balón y generó peligro, pero se encontró con un Contreras atento.

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Para la segunda mitad, Barcelona SC tuvo su opción más clara al minuto 64: Villalba conectó de cabeza un centro de Perlaza, pero el balón se estrelló en el poste.

Así queda la tabla tras el empate entre Barcelona SC y Libertad

Con este empate, Barcelona SC suma ocho puntos y se ubica en la quinta posición, mientras que Libertad también tiene ocho unidades y es cuarto.

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