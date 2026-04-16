Entre canciones y un fernet: Yatra convirtió su show en una fiesta en Argentina

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Sebastián Yatra se presentó el 15 de abril con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El concierto combinó baladas románticas y éxitos como “Tacones Rojos” y “Traicionera”.

Durante el show, el cantante preparó un fernet en vivo, un momento espontáneo que se volvió viral en redes sociales

Sebastián Yatra desató euforia en Argentina la noche del 15 de abril con entradas agotadas en el Movistar Arena, como parte de su gira "Entre Tanta Gente Tour", ofreciendo un concierto que combinó sus mayores éxitos con momentos de cercanía con el público.

Durante el show, el artista también protagonizó una escena inesperada al preparar un fernet en el escenario, un detalle que rápidamente se volvió viral en los seguidores.

El artista colombiano continuará su tour y se prepara para su llegada a Ecuador en menos de 15 días.

Un show entre euforia, emoción y cercanía

El concierto inició con una energía alta, presentando un set dinámico con emoción reflejada en el espectro de la propuesta artística. El cantante abrió el concierto con "Lienzo" y luego combinó sus exitosas baladas románticas que han marcado su carrera. Temas como “Tacones Rojos” y “Traicionera” hicieron cantar al público de principio a fin.

Además, el cantante bajó del escenario para cantar junto a sus fans, generando momentos íntimos con canciones como “Cristina” y “La Pelirroja”, fortaleciendo la conexión con el público.

El público coreó todas las canciones de YatraCortesía

El momento viral: Yatra preparó un fernet en pleno show

Uno de los instantes más inesperados de la noche ocurrió cuando el cantante decidió preparar un fernet en vivo, una bebida típica argentina.

Guiado por el público, Yatra confesó que no sabía cómo hacerlo, lo que desató risas y una reacción masiva de los asistentes, convirtiendo el momento en uno de los más virales del concierto.

Invitados y sorpresas sobre el escenario

Yatra junto al influencer Alonso Gioia en el escenarioCortesía

Después de que Yatra haya transitado con fluidez hacia momentos íntimos interpretando versiones al piano de "Cómo Mirarte", la noche también incluyó colaboraciones especiales.

El influencer Alonso Gioia subió al escenario para interpretar junto a Yatra “Lo Que Me Pasa Con Vos”, un tema musical que la han venido trabajando juntos.

A esto se sumó la aparición sorpresa de Silvestre Dangond, con quien interpretó “Una Vaina Bien”, elevando aún más la energía del show y reafirmando la conexión entre ambos artistas sobre el escenario.

Ecuador, entre los próximos destinos

El “Entre Tanta Gente Tour” inició su etapa latinoamericana tras presentaciones en Europa y ya ha pasado por Uruguay y Argentina con gran éxito. La gira continuará por países como Chile, Colombia y México.

Sebastián Yatra se prepara para presentarse en la capital ecuatoriana el p´roximo 30 de abril, donde sus fans esperan un show con la misma energía y cercanía.

El concierto promete repetir la fórmula que ha conquistado a miles de asistentes con música en vivo, momentos espontáneos y una conexión directa con el público que convierte cada presentación en una experiencia única.

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