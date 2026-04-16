México y EE. UU. pactan ofensiva contra el lavado de dinero y tráfico de drogas

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LO QUE DEBES SABER

Blindaje ante Washington: El énfasis en la "soberanía" busca neutralizar políticamente la etiqueta de "terrorismo" impuesta por la administración Trump.

El énfasis en la "soberanía" busca neutralizar políticamente la etiqueta de "terrorismo" impuesta por la administración Trump. Estandarización Financiera: México utiliza la cooperación técnica para homologar sus leyes con estándares internacionales y evitar posibles sanciones del GAFI.

México utiliza la cooperación técnica para homologar sus leyes con estándares internacionales y evitar posibles sanciones del GAFI. Seguridad Transversal: La mesa de trabajo integra combate al crimen y minerales críticos, reflejando una agenda de seguridad nacional compleja.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, sostuvo una reunión con su homólogo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que abordaron el combate al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

En un comunicado, la SHCP indicó este miércoles 16 de abril de 2026 que el encuentro entre Amador Zamora y Bessent ocurrió el martes y hablaron de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los funcionarios también dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.

Puntos clave del acuerdo Hacienda-Tesoro Inteligencia financiera: Prioridad total al intercambio de datos para detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Seguridad nacional: Refuerzo de la cooperación bilateral para detener el tráfico de sustancias ilegales en la frontera. Escrutinio global: México se prepara para la evaluación del GAFI en un clima de alta presión internacional por el financiamiento al terrorismo. Recursos estratégicos: Avances en el Plan de Acción sobre Minerales Críticos para fortalecer la cadena de suministro regional.

Límites a la cooperación

En este marco, se reafirmó que la cooperación entre ambos países "se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano".

La dependencia mexicana indicó que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

El pasado 1 de marzo, México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El escrutinio internacional sobre México ha aumentado en esta materia, especialmente tras la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.