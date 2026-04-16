Ganadores, shows y discursos: el resumen de los Premios REM 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La quinta edición de los Premios REM de SAYCE tuvo nombres propios. Jombriel y Dayanara marcaron la noche del 15 de abril en el Teatro Sánchez Aguilar, en una gala que evidenció cómo el consumo musical en Ecuador se concentra en artistas que dominan tanto la radio como las plataformas digitales.

Jombriel fue el principal protagonista de la ceremonia. El artista se llevó los premios a Artista masculino más escuchado en radio y Artista masculino más escuchado en plataformas, consolidando su alcance en distintos canales. A estos reconocimientos se sumaron Autor del año y Canción del año, dos categorías que refuerzan su rol dentro del proceso creativo de la música que lidera audiencias en el país.

Estos últimos galardones llegaron en un momento clave de la noche. Jombriel los recibió antes de subir al escenario para interpretar La Tri, el tema mundialista de Ecuador que comparte con Neira y Jøtta, su colaborador recurrente en composición. La presentación conectó con el público y reafirmó su posición como una de las figuras centrales de la escena actual.

Dayanara, por su parte, sostuvo su presencia en los rankings con una doble victoria. La artista ganó como Artista femenina más escuchada en plataformas y Artista femenina más escuchada en radio, confirmando el alcance de su repertorio dentro del circuito nacional. Su paso por el escenario estuvo acompañado de una respuesta directa del público, que coreó sus canciones y mantuvo una interacción constante durante su intervención, demostrando que el despecho también produce satisfacción.

La artista adelantó que el proyecto reunirá parte de su repertorio reciente y nuevas canciones que consolidan su propuesta dentro de la música popular ecuatoriana. La intérprete guayaquileña anunció el lanzamiento de su primer disco, que saldrá en el mes de mayo. Durante la gala, interpretó Tú la vas a pagar, uno de sus temas más reconocidos, que generó una reacción inmediata en el público. El auditorio se puso de pie, acompañó la canción y mantuvo una participación activa durante toda la presentación.

Además, presentó Me voy de ti, un tema inédito que formará parte del nuevo álbum y que marca el inicio de esta nueva etapa en su carrera.

El desempeño de ambos artistas sintetiza el momento de la música ecuatoriana. La coincidencia entre radio y plataformas como espacios de mayor consumo evidencia una consolidación de audiencias alrededor de figuras que ya lideran reproducciones y sostienen su música de cara al público con grandes presentaciones.

El grupo Estamos Perdidos al recibir su premio.Francisco Flores// EXPRESO

Trayectorias que sostienen la música popular

La gala también reconoció a figuras con recorrido. María de los Ángeles abrió la noche al ganar como Artista femenino trayectoria géneros populares, mientras que Gerardo Morán fue premiado en la categoría masculina. Don Medardo y sus Players se llevaron el reconocimiento como Grupo o dúo géneros populares y subieron al escenario acompañados por Mateo Medardo Jr., de 2 años.

En el segmento de trayectoria, Segundo Rosero recibió un reconocimiento especial por su carrera, marcada por décadas de producción musical y su vínculo con la rocola ecuatoriana.

Nuevos nombres y consolidación en plataformas

En las categorías de consumo digital, Unísono fue reconocido como Grupo o dúo más escuchado en plataformas, mientras que Verde 70 se llevó el premio en radio. Estos resultados evidencian la convivencia entre propuestas actuales y nombres con presencia sostenida en la escena.

Machaka fue elegido como Artista revelación 2025, en una categoría que apunta a identificar a nuevas figuras dentro de la música ecuatoriana.

La música alternativa entra en escena

Por primera vez, los Premios REM incluyeron categorías para la música alternativa. Luz Pinos fue reconocida como artista femenina, Gonzalo Ávila como artista masculino y la banda Estamos Perdidos como grupo.

La inclusión de estas categorías marca un punto de apertura dentro del evento, incorporando propuestas que han desarrollado su audiencia desde circuitos independientes.

Machaka al cantar en los premios REM.Francisco Flores// EXPRESO

Shows y momentos que marcaron la gala

La ceremonia contó con presentaciones en vivo a lo largo de la noche. Andreina Bravo y Yilda abrieron el evento, mientras que Don Medardo y sus Players llevaron la cumbia al escenario, generando una respuesta activa del público.

También destacó la participación de Anderson Roura, quien interpretó regional ecuatoriano. El momento más emotivo de la noche fue el In memoriam, con la presencia de varios artistas, entre ellos Paulina Tamayo. Al finalizar, subieron al escenario sus hijos, Willie y Paola para recibir un reconocimiento por su legado, en una noche que combinó premiaciones, presentaciones y momentos de homenaje dentro de la música ecuatoriana.

Segundo Rosero al recibir su premio.Francisco Flores// EXPRESO

Sin embargo, la noche no terminó sin polémicas. El aforo sobrepasó su capacidad y decenas de invitados se quedaron fuera del teatro sin poder pasar por la falta de asientos. La producción le confirmó a EXPRESIONES que había hecho una invitación masiva que sobrepasó la capacidad. La artista Andreína Bravo hizo un llamado de atención sobre el escenario al terminar de cantar, puesto que varios de sus fanáticos se quedaron afuera.