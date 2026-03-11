Arcángel vende más de 50 mil entradas para su residencia en Ecuador: Precios y fechas

La gira celebra dos décadas de carrera del artista, con un repertorio que recorrerá sus éxitos dentro del reguetón y el trap

Arcangel se presentará entre julio y agosto del 2026 en Ecuador

El cantante puertorriqueño Arcángel confirmó una residencia musical histórica en Ecuador con siete conciertos entre Quito y Guayaquil. La serie de presentaciones forma parte de su gira Arcángel: 20 Años y ya supera las 50.000 entradas vendidas, una cifra que marca un precedente para artistas internacionales en el país.

Juanes revela por qué su voz suena más joven en su nuevo álbum JuanesTeban Leer más

La respuesta del público llevó a que los organizadores añadieran nuevas fechas tras el rápido agotamiento de los primeros conciertos anunciados, consolidando una de las convocatorias más grandes del género urbano en Ecuador en los últimos años.

La residencia que marca historia en Ecuador

La residencia incluye tres conciertos en Quito y cuatro en Guayaquil, convirtiendo a Arcángel en el primer artista internacional en realizar una serie de siete presentaciones consecutivas en el país.

Las fechas confirmadas son:

Quito: 28, 29 y 30 de julio

Guayaquil: 1, 2, 3 y 4 de agosto

La gira celebra dos décadas de carrera del artista, con un repertorio que recorrerá sus éxitos dentro del reguetón y el trap latino.

Más de 50 mil entradas vendidas para el tour Arcángel: 20 Años

Según los organizadores, la residencia ya supera las 50.000 entradas vendidas, una cifra que refleja la fuerte conexión del público ecuatoriano con la música del artista.

Cada concierto contará con una producción escénica pensada para repasar los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus primeras canciones hasta los temas que lo consolidaron como una figura influyente dentro del movimiento urbano.

Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix Leer más

Ecuador gana peso en las giras internacionales de música urbana

El anuncio también representa un momento importante para la industria del entretenimiento en el país. La residencia demuestra la capacidad del mercado ecuatoriano para albergar múltiples conciertos de una figura internacional en una misma gira.

La serie de espectáculos es organizada por Output, empresa ecuatoriana que ha producido conciertos de artistas como Chayanne, Morat, Maná, Feid, Alejandro Fernández y Sebastián Yatra, acumulando más de 70 eventos y cerca de 850 mil asistentes en el país.

Con esta residencia, Arcángel no solo celebra su aniversario musical, sino que también posiciona a Ecuador como un destino relevante dentro de las giras de grandes figuras del pop y la música urbana en América Latina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!