Cambios en Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil: ¿Cuál es la postura del Municipio?

Tres concejalas solicitaron a la alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel una respuesta al pedido del MIT en la AAG

La competencia municipal para el tema aeroportuario en Guayaquil está en polémica tras el pedido del Gobierno para modificar el directorio de la Autoridad Aeroportuaria.

Tres concejalas, pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC), solicitaron este miércoles 11 de marzo una respuesta sobre el pedido del Gobierno Nacional para modificar el directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).

Nelly Pullas, Cinthia García y Ana Chóez pidieron a la alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel, con el oficio CG-NP-ACH-CG-2026-001, "información y explicaciones institucionales".

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) dio plazo hasta el pasado 9 de marzo para que la AAG presente una propuesta de modificación a su estatuto y que establezca cambios en su directorio.

Que el directorio se conforme por cinco representantes del Estado central y cinco delegados de la AAG, y que el enviado del MIT sea quien lo presida, están entre las principales modificaciones.

Sin embargo, la Alcaldía presidida por Coronel -tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez por el caso Goleada- no se ha pronunciado sobre qué respuesta dará a este pedido del Régimen central.

Únicamente los concejales Arturo Escala (Revolución Ciudadana) y Soledad Diab (independiente) utilizaron sus cuentas en la red social X para rechazar lo que consideraron un ataque a la autonomía municipal y la centralización del manejo aeroportuario.

"¿Cuál es la posición oficial del Municipio de Guayaquil frente al oficio emitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte?", fue la consulta hecha por las tres concejalas.

"¿Considera la Administración Municipal que el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene competencia para disponer reformas estatutarias en la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil mediante un oficio administrativo?", se interrogó en el documento.

También se consultó a la alcaldesa sobre las acciones que ha tomado la Municipalidad "para salvaguardar los intereses de la ciudad, la estabilidad institucional y el respeto a la autonomía municipal".

Las concejalas sugirieron que las respuestas se hagan públicas en la sesión de Concejo prevista para este jueves 12 de marzo, a las 11:00, en el Salón de la Ciudad.

Aeropuerto de Guayaquil es "infraestructura estratégica"

"La relevancia de este asunto es evidente, pues el aeropuerto de Guayaquil constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la conectividad y la competitividad de la ciudad, y su modelo de gestión ha sido durante años un referente a nivel nacional y regional", recordaron las concejalas.

Sobre el pedido del MIT, las ediles advirtieron que "este tipo de actuaciones pueden tener implicaciones institucionales significativas respecto de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, así como sobre el principio de seguridad jurídica, en la medida en que se pretenda alterar estructuras institucionales o modelos de gestión consolidados mediante disposiciones administrativas".

El PSC cuestionó, el pasado lunes, el pedido del MIT. "En la práctica esto es control total y fin de la competencia municipal sobre el aeropuerto y el dinero que produce", se aseguró en un comunicado.

