Mujer acusada de atacar la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Un violento ataque armado en la residencia de la cantante desató alarma entre los fans, la sospechosa enfrenta graves cargos

Momentos de tensión se vivieron en la lujosa residencia de Rihanna en Los Ángeles, luego de que una mujer disparara en múltiples ocasiones contra la propiedad donde vive la cantante junto a su familia. El caso, que rápidamente se viralizó y generó conmoción en el mundo del entretenimiento, podría tener consecuencias extremas para la sospechosa.

La acusada enfrenta 14 cargos por delitos graves, incluido intento de homicidio, lo que podría derivar en una condena de cadena perpetua si es declarada culpable.

Un ataque que encendió las alarmas

La sospechosa fue identificada como Ivanna Ortiz, una mujer de 35 años que fue arrestada el 8 de marzo después de presuntamente abrir fuego contra la mansión de la artista y el rapero A$AP Rocky ubicada en el exclusivo barrio de Beverly Crest, en Los Ángeles.

Según documentos judiciales, Ortiz condujo hasta el frente de la propiedad y disparó en varias ocasiones con un arma semiautomática. Tras el incidente, abandonó el lugar, pero fue detenida poco después por las autoridades.

Graves cargos en su contra

Un tribunal del condado de Los Ángeles formalizó la acusación el pasado 10 de marzo, imputándole 14 delitos graves. Entre ellos figura un cargo de intento de homicidio descrito como deliberado, premeditado y voluntario.

Además, enfrenta diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos adicionales por disparar contra una vivienda y un vehículo habitado, lo que podría derivar en una condena de cadena perpetua. El fiscal Hochman confirmó que la fianza de la detenida fue fijada en USD 1,8 millones.

La familia de Rihanna estaba dentro de la casa

Durante el ataque, varias personas se encontraban dentro de la propiedad, incluida la cantante, su pareja el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos y otros miembros del entorno familiar. En total, ocho personas estaban presentes en la vivienda cuando ocurrieron los disparos, afortunadamente ninguna resultó herida. Una fuente cercana a la artista describió el episodio como aterrador.

La primera comparecencia ante el tribunal

Ortiz de 35 años compareció ante un tribunal vistiendo uniforme azul de reclusa y con el cabello trenzado. Durante la audiencia, habló con su abogado a través de un vidrio de seguridad.

Su defensor público presentó inicialmente una declaración de inocencia en su nombre, aunque luego la retiró hasta la audiencia de lectura de cargos programada para el próximo 25 de marzo.

Un historial de problemas con la ley

Investigaciones posteriores revelaron que la sospechosa tiene antecedentes judiciales en Florida. Registros oficiales indican que fue arrestada en 2023 bajo sospecha de violencia doméstica y agresión física, además de enfrentar otros incidentes legales en años anteriores.

Un misterio aún sin resolver

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si Ivanna Ortiz tiene algún vínculo personal con la cantante ni cómo obtuvo el arma utilizada en el ataque. Mientras el caso continúa en investigación, el incidente ha generado preocupación en el entorno de la artista y ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en su residencia para proteger a su familia.

