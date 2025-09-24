Nació Rocki Irish, la primera hija de Rihanna y A$ap Rocky

A$AP Rocky comentó en una entrevista que estaba “orando por que la familia recibiera una hija” y se cumplió

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercera hija, a quien llamaron Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre de 2025. La cantante confirmó la noticia a través de Instagram con una publicación en la que escribió: “Rocki Irish Mayers” junto a la fecha de hoy, acompañada de una fotografía sosteniendo a la recién nacida.

La pareja, ya tiene a Riot, de 2 años, y RZA, de 3, y había manifestado en ocasiones pasadas su ilusión de tener una niña. Días antes del nacimiento, A$AP Rocky comentó en una entrevista que estaba “orando por que la familia recibiera una hija”.

RELACIONADAS Desaparecen los rumores de la supuesta infidelidad de ASAP Rocky hacia Rihanna

Los rumores del nuevo nombre de su hija

La revelación del nombre llega luego de semanas de especulación en redes sociales y medios internacionales. En entrevistas previas, Rocky incluso había bromeado con la posibilidad de llamar a la bebé Denzel, en honor a su compañero de reparto en la película Highest 2 Lowest.

El nacimiento de Rocki se convierte en un nuevo capítulo dentro de la vida personal de Rihanna, quien ha compaginado su faceta de empresaria y artista con la maternidad. En declaraciones a Vogue, la cantante ya había explicado en 2022 su visión sobre la familia: “Siempre pensé que sería matrimonio primero y luego un bebé, pero ¿quién dice que debe ser así? No voy a dejar que eso me impida ser madre”.

Jane Fonda y Mark Ruffalo exigen a Noboa frenar explotación en la Amazonía Leer más

Tanto Rihanna como A$AP Rocky han expresado en distintas ocasiones su deseo de que sus hijos crezcan juntos y con poca diferencia de edad, una decisión que refuerza la dinámica familiar que han construido desde el nacimiento de su primer hijo en 2022.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!