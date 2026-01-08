Precio del diésel y gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará desde el 12 de enero?

Precio del diésel y la gasolina en Ecuador volverá a revisarse este 12 de enero. Te explicamos cuánto podría variar el valor

El precio del diésel y la gasolina en Ecuador se revisa cada mes bajo el sistema de bandas aplicado por el Gobierno.

El calendario volverá a marcar el día 12 y, con él, una pregunta que se repite cada mes en Ecuador: ¿sube, baja o se mantiene el precio del combustible? Desde mediados de 2024, llenar el tanque dejó de ser una cifra fija para convertirse en un valor que se ajusta periódicamente, siguiendo el pulso del mercado internacional del petróleo y una nueva política de subsidios.

Con la revisión programada desde el 12 de enero de 2026, el diésel y las gasolinas vuelven a estar en el centro de la conversación pública. Aunque todavía no hay precios oficiales, el comportamiento de diciembre de 2025 permite hacer cálculos referenciales.

¿Cómo se calcula el precio de la gasolina en Ecuador?

Desde julio de 2024, Ecuador aplica un sistema de bandas para las gasolinas de bajo octanaje: Extra y Extra con etanol (Ecopaís). El objetivo es reducir progresivamente el gasto estatal en subsidios, sin liberar totalmente los precios.

Sistema de bandas: qué significa

Este mecanismo permite que el valor de la gasolina cambie cada mes, tomando como base los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, no puede subir ni bajar libremente:

El incremento máximo mensual es del 5 %.

La reducción máxima permitida es del 10 %.

Así, el precio no se dispara de un mes a otro, pero tampoco permanece congelado.

El sistema de bandas define el precio de la gasolina en Ecuador según el mercado internacional del petróleo. CANVA

Cambios en la fórmula desde agosto de 2025

Un punto clave para entender los ajustes recientes es que, desde el 12 de agosto de 2025, el Gobierno aplicó una nueva fórmula de cálculo para la gasolina Extra y Ecopaís.

Aunque se mantuvo el sistema de bandas, se añadieron nuevos componentes técnicos que reducen el monto del subsidio estatal, lo que hace que los precios se acerquen más al valor real del mercado internacional.

Este cambio explica por qué, en los últimos meses de 2025, los combustibles mostraron incrementos graduales.

¿Cuánto costaron las gasolinas en diciembre de 2025?

En la revisión anterior, correspondiente a diciembre de 2025, los precios referenciales fueron:

Gasolina Extra y Ecopaís: alrededor de $ 2,72 por galón.

Diésel: cerca de $ 2,76 por galón.

Gasolina Súper: aproximadamente $ 3,53 por galón, aunque este valor varía según la estación.

Estos valores sirven como punto de partida para proyectar lo que podría ocurrir desde el 12 de enero de 2026.

Precio del diésel y gasolina desde el 12 de enero: escenarios posibles

Si el mercado internacional del petróleo mantiene una tendencia similar a la de finales de 2025, y considerando el límite del 5 % de incremento, el ajuste para enero sería moderado.

Por ejemplo, en el caso de la gasolina Extra y Ecopaís, un aumento máximo del 5 % implicaría una variación de pocos centavos por galón. Lo mismo ocurre con el diésel, que también está sujeto a revisión mensual bajo criterios técnicos y fiscales.

Sin embargo, estos cálculos no son definitivos y dependen de variables como el precio del crudo, costos de importación y ajustes en la política de subsidios.

¿Y la gasolina Súper? La gasolina Súper Premium no está sujeta al sistema de bandas. Su precio se rige por el libre mercado, tomando como referencia el valor internacional del crudo.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) publica un precio referencial, pero las estaciones de servicio pueden fijar sus propios valores. Por eso, el costo de la Súper puede variar de una gasolinera a otra.

Lo que debes tener en cuenta

Al momento no hay cifras oficiales publicadas para los nuevos precios que entrarán en vigor desde el 12 de enero de 2026, pero se sabe que:

El precio del combustible se revisa mensualmente. La variación para gasolinas de bajo octanaje está limitada a ±5 %. El sistema de bandas sigue vigente para Extra y Ecopaís.

Valores referenciales, no oficiales

Es importante recalcar que todos los montos mencionados son solo estimaciones. El precio oficial del diésel y las gasolinas en Ecuador se conocerá desde el 12 de enero de 2026, cuando el Gobierno publique la nueva tabla bajo el sistema de bandas que ajusta los valores según el mercado internacional del petróleo.

