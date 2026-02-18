Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona SC vs Argentinos Juniors | Copa Libertadores

El Ídolo del Astillero debuta en la Copa Libertadores 2026 ante Argentinos Juniors con la misión de sacar ventaja en casa

Barcelona SC recibirá a Argentinos Juniors en el partido de ida de la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026, con la misión de sacar ventaja en el estadio Monumental y dar el primer golpe en la serie.

El compromiso está programado para este miércoles 18 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), y marcará el estreno internacional del Ídolo del Astillero en la presente edición del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Las bajas de Barcelona SC para el debut internacional

El conjunto amarillo, dirigido por el entrenador venezolano César Farías, afronta este desafío con algunas bajas sensibles. Matías Lugo, Milton Céliz y Luis Cano no fueron inscritos para el certamen continental, por lo que no estarán disponibles para este encuentro.

Barcelona SC inicia la llave en condición de local. MIGUEL CANALES

Barcelona SC busca imponer su localía

No obstante, el estratega contará con variantes ofensivas importantes como Sergio Núñez, Joao Roja y Jandry Gómez, quienes podrían ser determinantes en un partido que exige intensidad y eficacia en el área rival.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Sosa y Mina; Montaño, Céliz y García; Perlaza, Rojas y Núñez.

La clave para los toreros estará en aprovechar la presión alta y la velocidad por las bandas, intentando construir una ventaja que les permita viajar con mayor tranquilidad a Argentina.

Argentinos Juniors también llega con bajas

Por su parte, Argentinos Juniors, bajo la conducción técnica de Nicolás Diez, tampoco tendrá plantel completo. El volante Matías Giménez y el arquero Diego Rodríguez quedaron fuera por molestias físicas.

Sin embargo, el equipo argentino contará con piezas ofensivas de peso como Tomás Molina, Alan Lescano y Hernán López, quienes serán los encargados de liderar el ataque en el estadio Monumental.

Alineación de Argentinos Juniors: Cortés; Lozano, Álvarez, Godoy y Coronel; Fattori, Croz, Viveros, López y Lescano; Molina.

El partido de vuelta se disputará el 25 de febrero de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires, donde se definirá el clasificado a tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Argentinos Juniors busca sorprender a Barcelona SC. Argentinos Juniors

¿Dónde ver Barcelona SC vs Argentinos Juniors?

El duelo entre Barcelona SC y Argentinos Juniors se podrá ver en Ecuador a través de Disney+ y Zapping Premium, desde las 19:30 de este miércoles 18 de febrero.

