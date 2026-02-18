Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Piero Hincapié Arsenal
Piero Hincapié recibe la ovación de la hinchada de Arsenal tras destacar en Premier League.CORTESIA

Piero Hincapié anotó un golazo en Wolves vs Arsenal: Así lo hizo en Premier (video)

El jugador ecuatoriano convirtió su primer gol en la liga inglesa y lo hizo en la victoria de su equipo. Mira cómo lo hizo

La figura de Piero Hincapié cada vez trasciende más en el balompié europeo, más precisamente en Inglaterra. Además de su gran capacidad para defender, el jugador ecuatoriano ya logró su primera anotación en la Premier League con Arsenal.

Lea también: EN VIVO | Wolves vs Arsenal HOY: Hora y dónde ver a Piero Hincapié en Premier League

En el duelo ante Wolverhampton por la fecha 31 (compromiso adelantado) de la liga inglesa, Hincapié , que ingresó de titular como lateral izquierdo en el equipo dirigido por Mikel Arteta, fue el autor del segundo tanto de los gunners.

El tricolor subió metros y colaboró con la construcción de la jugada en ofensiva del conjunto londinense. Se quedó en zona de ataque y recibió la pelota del brasileño Gabriel Magalhaes, quien lo vio bien posicionado para encarar el portero rival. Hincapié, sin miedo la mandó a dentro al minuto 65 luego de quedar habilitado por los defensores contrarios.

ID:

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Partido Socialista Ecuatoriano pide las renuncias de las autoridades del CNE y TCE

  2. ¿Adiós a la inundaciones urbanas? Esta es la propuesta de estudiantes de la Espol

  3. Previa y alineaciones de Barcelona SC vs Argentinos Juniors | Copa Libertadores 2026

  4. Incendio Multicomercio de Guayaquil: afectados reclaman apoyo y plan de reubicación

  5. Trump reúne a más de 20 países para su Junta de Paz en Washington

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  2. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  3. En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura

  4. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  5. Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores

Te recomendamos