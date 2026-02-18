Piero Hincapié anotó un golazo en Wolves vs Arsenal: Así lo hizo en Premier (video)

El jugador ecuatoriano convirtió su primer gol en la liga inglesa y lo hizo en la victoria de su equipo. Mira cómo lo hizo

La figura de Piero Hincapié cada vez trasciende más en el balompié europeo, más precisamente en Inglaterra. Además de su gran capacidad para defender, el jugador ecuatoriano ya logró su primera anotación en la Premier League con Arsenal.

Lea también: EN VIVO | Wolves vs Arsenal HOY: Hora y dónde ver a Piero Hincapié en Premier League

En el duelo ante Wolverhampton por la fecha 31 (compromiso adelantado) de la liga inglesa, Hincapié , que ingresó de titular como lateral izquierdo en el equipo dirigido por Mikel Arteta, fue el autor del segundo tanto de los gunners.

El tricolor subió metros y colaboró con la construcción de la jugada en ofensiva del conjunto londinense. Se quedó en zona de ataque y recibió la pelota del brasileño Gabriel Magalhaes, quien lo vio bien posicionado para encarar el portero rival. Hincapié, sin miedo la mandó a dentro al minuto 65 luego de quedar habilitado por los defensores contrarios.

pic.twitter.com/44T1fW9GV0 Gooooooaaaaalllll

Piero Hincapié scores



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolverhampton 0-2 Arsenal — Kio oghenemeru (@Oghenemeru14) February 18, 2026 ID:

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!