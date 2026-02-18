Elecciones FEF: Francisco Egas recibe luz verde de FIFA y CONMEBOL para su reelección

Después de una consulta, la aprobación de FIFA y CONMEBOL despeja el camino para la candidatura de Francisco Egas

FIFA y CONMEBOL vieron con buenos ojos la reelección de Francisco Egas en la presidencia de la FEF.

La FIFA se pronunció ante la consulta realizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidida por Francisco Egas, respecto a la reelección del actual titular del organismo. Mediante un comunicado, la FIFA aclaró que, de acuerdo con sus estatutos y los de la CONMEBOL, Egas “no contempla limitación alguna en el número de mandatos presidenciales”.

Aunque este comunicado tenga como fecha el 13 de enero del 2026, la gran novedad es la pronunciación de Francisco Egas, quien ostentaría un gran apoyo de parte de la mayoría de organismos del futbol nacional, tanto masculino como femenino.

Francisco Egas y un numeroso apoyo en busca de la reelección

Francisco Egas es presidente de la FEF desde 2019. CORTESIA

Un memo de la FEF, en donde se menciona a Francisco Egas como el autor del mismo, contiene en sus escritos un supuesto respaldo multitudinario de un gran numero de asociaciones deportivas ligadas al balompié nacional, en donde se encuentran:

21 Asociaciones provinciales de fútbol

18 clubes de la Primera Categoría del fútbol profesional del Ecuador

Máxima Categoría del Fútbol Amateur

Asociación de Entrenadores

Máxima Categoría de Futsal

Asociación Nacional de Árbitros

Máxima Categoría del Fútbol Playa

Máxima Categoría del Fútbol Femenino

Pese a esto, en Ecuador se mantiene la soberanía de los entes gubernamentales como el Viceministerio del Deporte sobre las decisiones de FIFA y CONMEBOL, aunque estos permitan la reelección de hasta tres periodos consecutivos o no, manifestando una idea totalmente contraria a lo estipulado en los reglamentos del gobierno.

Aún así, Egas ya presentó todos los requisitos necesarios para poder estar presente como cabeza de la lista que busca ganar las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo 2027-2031 contra la recientemente anunciada lista de Esteban Paz y Antonio Valencia.

