Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Francisco Egas
FIFA y CONMEBOL vieron con buenos ojos la reelección de Francisco Egas en la presidencia de la FEF.CORTESÍA

Elecciones FEF: Francisco Egas recibe luz verde de FIFA y CONMEBOL para su reelección

Después de una consulta, la aprobación de FIFA y CONMEBOL despeja el camino para la candidatura de Francisco Egas

La FIFA se pronunció ante la consulta realizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidida por Francisco Egas, respecto a la reelección del actual titular del organismo. Mediante un comunicado, la FIFA aclaró que, de acuerdo con sus estatutos y los de la CONMEBOL, Egas “no contempla limitación alguna en el número de mandatos presidenciales”.

RELACIONADAS

Aunque este comunicado tenga como fecha el 13 de enero del 2026, la gran novedad es la pronunciación de Francisco Egas, quien ostentaría un gran apoyo de parte de la mayoría de organismos del futbol nacional, tanto masculino como femenino.

Te puede interesar: Ecuador celebra título mundial U17 de Tomás Aguinaga en esgrima

Francisco Egas y un numeroso apoyo en busca de la reelección

Elecciones en la fef francisco egas
Francisco Egas es presidente de la FEF desde 2019.CORTESIA

Un memo de la FEF, en donde se menciona a Francisco Egas como el autor del mismo, contiene en sus escritos un supuesto respaldo multitudinario de un gran numero de asociaciones deportivas ligadas al balompié nacional, en donde se encuentran:

  • 21 Asociaciones provinciales de fútbol
  • 18 clubes de la Primera Categoría del fútbol profesional del Ecuador
  • Máxima Categoría del Fútbol Amateur
  • Asociación de Entrenadores
  • Máxima Categoría de Futsal
  • Asociación Nacional de Árbitros
  • Máxima Categoría del Fútbol Playa
  • Máxima Categoría del Fútbol Femenino

Pese a esto, en Ecuador se mantiene la soberanía de los entes gubernamentales como el Viceministerio del Deporte sobre las decisiones de FIFA y CONMEBOL, aunque estos permitan la reelección de hasta tres periodos consecutivos o no, manifestando una idea totalmente contraria a lo estipulado en los reglamentos del gobierno.

RELACIONADAS

Aún así, Egas ya presentó todos los requisitos necesarios para poder estar presente como cabeza de la lista que busca ganar las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo 2027-2031 contra la recientemente anunciada lista de Esteban Paz y Antonio Valencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Partido Socialista Ecuatoriano pide las renuncias de las autoridades del CNE y TCE

  2. ¿Adiós a la inundaciones urbanas? Esta es la propuesta de estudiantes de la Espol

  3. Previa y alineaciones de Barcelona SC vs Argentinos Juniors | Copa Libertadores 2026

  4. Incendio Multicomercio de Guayaquil: afectados reclaman apoyo y plan de reubicación

  5. Trump reúne a más de 20 países para su Junta de Paz en Washington

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  2. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  3. En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura

  4. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  5. Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores

Te recomendamos