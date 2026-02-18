La insólita razón por la que Coutinho pidió rescindir su contrato en Vasco da Gama

El brasileño sorprendió al revelar que el desgaste emocional y las críticas constantes influyeron en su decisión

El futbolista brasileño Philippe Coutinho sorprendió al anunciar este miércoles que solicitó la rescisión de su contrato con Vasco da Gama, argumentando sentirse “muy cansado mentalmente”. La noticia generó impacto en el fútbol brasileño, ya que el mediocampista todavía tenía vínculo vigente hasta junio y, según reportes locales, existían conversaciones para extender su permanencia en el club carioca.

A través de un comunicado, el jugador de 33 años explicó que volver al Vasco fue una de las decisiones más importantes de su carrera. Coutinho regresó en 2024 al equipo donde se formó tras su paso por clubes europeos de alto nivel como Barcelona y Liverpool, con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión y aportar experiencia al plantel.

Destacó el valor sentimental de vestir nuevamente la camiseta del club, aunque reconoció que las expectativas generadas y el contexto deportivo terminaron influyendo en su situación actual.

Las críticas y el desgaste emocional

El exintegrante de la selección brasileña señaló que las críticas constantes y el entorno mediático fueron factores determinantes en su decisión. “Es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo”, expresó el futbolista, quien aseguró que nunca faltaron entrega, compromiso ni ganas dentro del campo.

El contrato de Coutinho en Vaso terminaba en junio de 2026. CORTESÍA

Coutinho también admitió que le resultó difícil enfrentar juicios públicos que, según sus palabras, no reflejan su carácter ni su profesionalismo. El cansancio mental acumulado terminó inclinando la balanza hacia la rescisión anticipada de su contrato.

Abucheos y respaldo del entrenador

La situación se volvió más compleja tras el último partido del Vasco da Gama, en el que parte de la afición abucheó al jugador. Luego del encuentro, el entrenador Fernando Diniz salió en defensa del mediocampista, calificándolo como un “regalo” para el club y asumiendo responsabilidad por el rendimiento colectivo.

Este respaldo público evidenció la tensión que atravesaba el entorno del equipo y el impacto que las críticas tenían sobre el futbolista.

Según el portal deportivo G1, la dirigencia del Vasco no esperaba el pedido de rescisión, ya que las conversaciones para renovar el contrato estaban en marcha. La noticia dejó incertidumbre sobre los próximos pasos del jugador y sobre cómo el club afrontará su salida en pleno proceso competitivo.

