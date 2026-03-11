Explosión en discoteca de Machala deja cuatro heridos y alarma en la Zona Rosa

Un ataque con explosivos sacudió la Zona Rosa de Machala la noche del 10 de marzo

A las 22:50 del martes 10 de marzo se registró una fuerte detonación en una discoteca ubicada en la Zona Rosa de Machala. El impacto destruyó paredes, ventanas y expulsó hacia la calle las puertas metálicas del establecimiento. La onda expansiva también afectó viviendas cercanas, rompiendo vidrios y generando alarma en varias cuadras del sector.

Dentro del centro nocturno, la explosión provocó gritos, confusión y una estampida de clientes que intentaban escapar en busca de un lugar seguro. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a una casa de salud.

Operativos de emergencia e investigación

La magnitud del ataque obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos, que ingresó al segundo piso utilizando escaleras externas para verificar si había más víctimas atrapadas. Mientras tanto, agentes de Criminalística y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) inspeccionaban el lugar, removiendo escombros en busca de restos del artefacto explosivo.

La zona fue acordonada y cerrada al tránsito vehicular en un radio de una cuadra durante cuatro horas, mientras se desarrollaban las labores de investigación. El estruendo se escuchó a varias cuadras y generó alerta entre los habitantes, quienes salieron de sus viviendas tras el incidente.

Un nuevo hecho violento en la ciudad

El pasado 25 de febrero, se registraron atentados similar cuando se registraron dos ataques con explosivos en Machala estuvieron dirigidos a las viviendas de dos abogados. El primero ocurrió a las 00:05 en la Ciudadela del Seguro, al sur de la ciudad. La detonación destruyó por completo una casa, reduciéndola a escombros, y afectó un vehículo estacionado en la parte exterior, además de tres viviendas cercanas.

Casi a la misma hora, otra explosión se registró en una vivienda ubicada en el norte de la ciudad. La Policía confirmó que este ataque también estaba dirigido a un abogado. La casa quedó prácticamente destruida, aunque tampoco se reportaron víctimas.

