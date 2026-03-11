Estatua que recrea escena del Titanic con Trump y Epstein aparece en Washington

Una estatua que representa al presidente Trump y al fallecido Jeffrey Epstein al estilo Titanic apareció en el National Mall

La estatua dorada de 3,6 metros de altura que representa al presidente estadounidense Donald Trump y al fallecido Jeffrey Epstein.

El National Mall amaneció el 10 de marzo con una nueva instalación artística. Una estatua dorada de 3,6 metros de altura muestra al presidente estadounidense Donald Trump y al fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein en una recreación de la icónica escena de la película Titanic. La obra, titulada Rey del Mundo, los presenta en la proa del trasatlántico, imitando la postura de Jack y Rose, personajes interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Mensajes y símbolos en la obra

En la base de la estatua se colocó una placa con un texto que alude a la relación entre Trump y Epstein, comparándola con la historia de amor de Titanic y mencionando viajes de lujo, fiestas escandalosas y secretos. Además, alrededor de la instalación se desplegaron diez pancartas con fotografías de ambos personajes juntos, acompañadas del lema “Make America Safe Again” y una versión modificada de la insignia del Departamento de Justicia con la palabra “Justicia”.

El colectivo detrás de las esculturas

La estatua fue realizada por el grupo artístico anónimo The Secret Handshake (“El Apretón de Manos Secreto”), conocido por sus instalaciones críticas en espacios públicos. Este colectivo ya había presentado otras obras similares en el National Mall.

En septiembre de 2025 instalaron Mejores Amigos por Siempre, una pieza que mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano en actitud juvenil. En enero de 2026, colocaron una réplica de una tarjeta de cumpleaños atribuida a Trump para Epstein, fechada en 2003, la cual incluía una silueta femenina y una firma que el presidente negó haber escrito.

De acuerdo con The Washington Post, los artistas utilizan intermediarios para obtener permisos del Servicio de Parques Nacionales. Estos permisos incluyen fechas de inicio y fin, aunque en el caso de la nueva instalación la fecha de retiro aparece tachada.

La relación entre Trump y Epstein

Donald Trump y Jeffrey Epstein mantuvieron una relación social durante varias décadas, especialmente en los años 80 y 90, cuando ambos coincidían en círculos de élite en Nueva York y Palm Beach. En ese período, se les veía juntos en fiestas privadas, eventos sociales y reuniones en clubes exclusivos como Mar-a-Lago, propiedad de Trump en Florida.

Trump declaró públicamente que ya no tenía trato con Epstein y que se habían distanciado. El 5 de marzo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló informes del FBI que habían permanecido ocultos. En ellos, una mujer asegura haber sido agredida sexualmente por Donald Trump tras ser presentada por Jeffrey Epstein. Según la versión oficial, estos testimonios no se difundieron antes por un error de clasificación.

La denunciante relató que los abusos ocurrieron cuando tenía entre 13 y 15 años y que en un encuentro intentó defenderse mordiendo al magnate. También afirmó haber recibido amenazas durante años para guardar silencio, las cuales vinculó al entorno de Epstein.

